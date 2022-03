Desde que el PP gobierna con el apoyo de Vox, ni una sola mujer ha sido reconocida como 'Hija Predilecta' de nuestra comunidad y eso es sólo la punta de un iceberg que se extiende por todo el entramado institucional, cuyas consecuencias están sufriendo asociaciones de mujeres y colectivos que trabajan por el feminismo en nuestra tierra. En Almería, el prototipo de persona desempleada de larga duración tiene nombre de mujer, con 5.000, más de la mitad del total. De ahí que la reforma laboral que ha impulsado el Gobierno de España haya supuesto, sin duda, un gran avance feminista. Los socialistas podemos sentirnos muy orgullosos ya que el pasado año el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y aprobó la ley de protección a huérfanos y huérfanas de la violencia machista, que ha venido a resolver incontables injusticias. Ahora debemos centrar todos nuestros esfuerzos en la abolición de la prostitución. La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y la prostitución son dos caras de una misma realidad que no se pueden separar. En 2021, la Policía Nacional ha desarticulado cinco redes dedicadas en exclusividad a la trata de seres humanos e inspeccionado 43 clubes de alterne en la provincia. Es un problema real que tenemos en Almería y es lamentable que desde el Ayuntamiento de la capital no se quiera profundizar en ello. Mientras el Gobierno de España presenta el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación Sexual de Seres Humanos, en la ciudad de Almería seguimos sin contar con un foro donde abordar con todos los agentes involucrados la grave manifestación de violencia que supone la trata de mujeres, y sólo lava su conciencia con subvenciones a determinadas ONG. A lo largo de los últimos años desde el PSOE hemos presentado varias iniciativas al Ayuntamiento de Almería para promover la creación de una comisión de trabajo que elabore un Plan Integral para erradicar la prostitución, mociones que han sido aprobadas, pero que el PP no ha llegado a cumplir. Por eso, exigimos al alcalde la creación de una mesa para la lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual y un compromiso efectivo y real con estas mujeres víctimas de una grave vulneración de sus derechos como personas.