El rebaño, tan bucólico y pastoril, se presta a la metáfora. Así ocurre porque su paso, por las eras y senderos del campo, manifiesta una conjunción obediente y sumisa. Si se repara, además, en que las ovejas discurren cabizbajas, la metáfora encuentra entonces todavía más acomodo. Aunque falte en la imagen el pastor, fácil es advertir su consabida presencia, porque no hay rebaño sin pastor, ni viceversa. Asistido suele estar por muy fieles y diligentes sargentos perrunos, que corrigen las ocasionales heterodoxias, o el desorden en la formación, de las ovejas descarriadas. Otra inspiración para la metáfora, que tiene su razón mayor en el manifiesto aborregamiento. La mansedumbre y el gregarismo, condiciones atribuidas naturalmente a los borregos, devienen, por mor del artificio metafórico, en rasgos, no poco peyorativos, de las condiciones humanas. Sin que se olvide el necesario de concurso de líderes, popes y sujetos influyentes -con dispares motivos, e intereses, que sostienen su atractivo-, dados a pastorear sin los atributos, no solo evangélicos, del buen pastor. Aborregados, en fin, según la metáfora, acaso con la ciega fe de los prosélitos, mas no siempre con la gregaria mansedumbre que previene la exaltación desordenada. / Antonio Montero Alcaide