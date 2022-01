Absolutismo ecológico

Ha dicho el gobierno de la nación que ni las centrales nucleares, ni las de gas natural son ecológicas. Lo único ecológico para ellos, es el viento (aire en movimiento) y el sol. Por lo tanto, quieren eliminar las otras fuentes de energía, a las bravas. Eso no es evolución. Y ese no es el aprovechamiento ni de la Ciencia, ni de la Tecnología en beneficio de la Sociedad. Si en Francia, que quieren tener más nucleares, "explota" (Dios no lo quiera) una de ellas, al llegar a los Pirineos ¿qué pasaría con el aire radioactivo? ¿dónde pararía? Bien, pues una parte considerable de la electricidad que producen la compramos nosotros, con el correspondiente sobrecoste. Como el gran problema de la radioactividad es ¿qué hacer con los residuos? veamos "lo de" J. Cotruvo (U. de Pensilvania); en 2018, encontró con una bacteria que crece en el suelo y en las plantas y que se come el Americio y el Curio, metales radiactivos que duran miles de años.

Ese es el camino, invertir en Ciencia.