Abuela, ¿qué es el engarpe?

Emerge de su recuerdo, la imagen de una niña. De su mano cuelga una olla de porcelana roja. Camina bajo un túnel de pámpanos translúcidos, traspasados por el sol, cual cielo de esmeraldas luminiscentes. Lleva la comida a su padre, que está trabajando en el engarpe. La interrumpe su nieta: abuela, que es el engarpe?, "pues cuando florecen las parras, hay que polinizar los racimos en flor, para que después fructifiquen y puedas comerte las jugosas uvas que tanto te gustan", le respondió ella. Estaba cansada, y cayó en un profundo sopor. Se despierta y se ve cruzando el emparrado de su huerto, ha crecido y está embarazada, de su mano vuelve a colgar la olla de porcelana roja, gachas con pimentón, la dieta básica para los hombres del campo. Antes había buscado leña para cocinar en la chimenea, estaba agotada, la noche anterior estuvo cosiendo la canastilla para el hijo por nacer. De nuevo su nieta: abuela, que es la canastilla?. "Hija, canastilla es una o dos mudas para el bebé: camisetitas con y sin mangas, picos para el pañal, faldones, jerseys, ombligueros, etc….". La niña sonríe y ve a su abuela caer en un profundo sueño, le da un beso y se va a jugar. No sabe cuanto tiempo ha transcurrido, había pasado la noche zurciendo cuellos y puños de viejas camisas de su marido, era preciso mantenerlas en perfecto estado de revista, tenía que lucirlas los domingos en misa, y si se producía una boda o entierro, y esto último ocurría sin avisar. Le duelen las manos, había estado lavando con agua congelada, tenia sabañones en los dedos, el día lo había pasado trajinando en casa, y la noche cosiendo, así era la vida de las mujeres: su madre, sus tías, sus hermanas. Ahora le tocaba arreglar los animales; la carne y los huevos, eran parte importante de la dieta familiar, y le correspondía a ella alimentarlos y cuidarlos. Abuela: ¿tu matabas los pollos? No se compraban envasados como ahora?. Ella la miró atónita, no la reconocía, ¿acaso era su hija?, estaba aturdida, reconocía su voz, pero ¿quién era?, se durmió otra vez. La niña, mientras, estudiaba la historia de su comarca: "la gran aportación a la riqueza del país, que supuso el trabajo de los agricultores que producían la uva del barco, la ingente cantidad de divisas que entraron gracias a su esfuerzo. Será por eso que la abuela cobraba una pensión de viudedad, ella no trabajó nunca y no contribuyó a la subida del PIB-pensó la mujer, que mirando fotografías antiguas, recordaba sus conversaciones infantiles con la abuela".