El objetivo común era acabar con la socialdemocracia en Andalucía. Desde la derecha, utilizando argumentos peyorativos que nada tienen que ver con la gobernabilidad en la Comunidad Autónoma. Los independentistas catalanes, Bildu, y Bastasuna han estado presentes en todas las intervenciones de los líderes de PP, Ciudadanos y VOX. Por su parte, Adelante Andalucía no ha mostrado ni un solo gesto frente a la amenaza de un avance de la derecha, sino que, desde la otra orilla, declaraba su rotundo rechazo a pactar con el PSOE. Y no hay que olvidar el incremento de la abstención, porque los que se han quedado en casa han favorecido que, unos desde la derecha y otros desde la izquierda, hayan conseguido su objetivo. Si nos atenemos a los discursos con que nos han estado machacando, lo único que podemos sacar en claro es que querían acabar con los treinta y seis años de gobierno del PSOE. Salvo VOX cuyo uno de sus propósitos era entrar en el Parlamento Andaluz para destruirlo, poco nos han anunciado PP y Ciudadanos, durante la campaña, de lo que pretendían hacer en el supuesto de que ganaran las elecciones. Ahora, a la vista de los resultados, todos quieren gobernar pero bajo puntos de vista diferentes. Para el líder del PP, Juan Manuel Moreno, los dos bloques que componen la Cámara son la derecha y la izquierda y se postula para presidir la Junta de Andalucía con el apoyo de Ciudadanos y de VOX. Para el líder de Ciudadanos, Juan Marín, en el Parlamento andaluz concurren dos opciones los constitucionalistas y los no constitucionalistas y con 21 diputados se postula para presidir la Junta de Andalucía con el apoyo de los 26 diputados del PP y los 33 del PSOE. Algo difícil de digerir por parte de ambos partidos que le superan en escaños. El Juez Francisco Serrano de VOX considera que con 12 diputados tiene la llave y que el gobierno de Andalucía está en sus manos. Y Teresa Rodríguez, de Podemos, ahora ha caído en la cuenta de que va a emplear todas sus fuerzas para enfrentarse a la derecha. Así está la situación, o así es como yo la veo. Cualquier cosa puede pasar, pero si de lo que se trataba era de acabar con la socialdemocracia en Andalucía, dudo mucho que el PSOE, que ha sido el partido que ha obtenido el mayor número de votos, pueda formar gobierno. En cualquiera de los casos la democracia ha funcionado y, sea para bien o para mal, el gobierno que resulte será el que los andaluces hemos propiciado.