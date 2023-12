Accidentado robo

Una mujer ya entrada en años iba despacio por la acera cuando un malhechor la abordó por detrás para robarle el bolso. Dos viandantes que caminaban cerca se abalanzaron sobre el delincuente para impedirlo. Eran dos contra uno, así que no hacía falta ser un valiente para ayudar también a la buena señora, máxime porque el agresor iba desarmado. Pero en ese momento apareció un tertuliano de la tele y me frenó en seco: “¡Alto ahí! ¿Qué va a hacer?”, me espetó, mientras el delincuente, sorprendido, se quedaba paralizado, aunque seguía agarrando el bolso de la mujer, que ella tampoco soltaba. “¿Pues qué voy a hacer?”, exclamé. “Y si usted se suma, ya seremos cuatro”, le animé. “No tan deprisa”, dijo el contertulio, “primero hay que ver la ideología de este par de samaritanos, que me da que son fachas, se les nota en la cara que no tragan a Sánchez”. Pronto se formó un corrillo de curiosos que se pusieron a grabar todo en vídeo y a expresar su opinión. “Pues yo tampoco apruebo lo del presidente y soy votante del PSOE”, dijo uno. “Primero tendríamos que impedir que a esta señora le robaran el bolso, y luego ya...”, recomendó otro. “Sí, pero es que salir en los telediarios al lado de unos de Vox, aunque quieran impedir un tirón...”, advirtió un tercero. “¿Pero quién dice que seamos de Vox?”, exclamaron a dúo los que intentaban ayudar. “¡¡¡Basta ya de cháchara!!!”, gritó entonces el delincuente, bastante cabreado. “¡Yo me llevo el bolso y luego ustedes siguen la conversación!”. “¡Que te crees tú eso, chorizo!”, le gritó la señora, dándole un empujón. “Presunto, señora, de momento presunto chorizo”, corrigió el tertuliano. Llegó un coche de la policía y descendieron dos agentes. “¿Qué pasa aquí?”, preguntó uno de ellos, al tiempo que el tertuliano hacía mutis. “¡Este bandido quiere robarme el bolso y estos señores no se ponen de acuerdo para ayudarme!”. Pero entonces el maleante gritó: “¡Visca Catalunya Lliure!”. Y, claro, ante la posibilidad de que el delito que se iba a cometer pudiera ser amnistiable, los agentes, tras unos segundos de duda, llamaron a sus superiores. La señora sufrió una lipotimia y el chorizo y los curiosos nos largamos de allí dejándola al cuidado de los polis.