Aceites de picual

Un aceite de oliva de alta calidad acaba de incorporarse al ya nutrido catálogo de magníficos zumos de los olivares almerienses. Se llama Sofía Prasini, y es un nuevo picual ecológico de la Almazara de Lubrín. Dirán ustedes que eso ya no es noticia, y es verdad que, aunque no destaquemos por el volumen de producción, hace años que tenemos varias marcas situadas en el grupo de cabeza de la calidad. Quizá por ser la provincia andaluza que más tarde se incorporó a este sector, hemos asistido a varias innovaciones destacables. La primera fue el Castillo de Tabernas que consiguió bajar a 0,1º en su cosecha de 2000. Esa baja acidez en un aceite de picual era novedad a escala nacional. Recuerdo la sorpresa de José Carlos Capel cuando lo probó: había venido para pronunciar una conferencia en la Expo Agro de 2001, y desayunamos juntos en el hotel Playadulce (o como se llamara entonces). Como promoción, había en cada mesa una botella de Castillo de Tabernas 0,1; Capel lo elogió mucho y me preguntó de qué aceituna era. Cuando le dije que era de picual se asombró, porque esa variedad siempre había dado aceites de gran calidad y duración, pero destacaban de los demás por sabores más potentes y más amargor y picor. También por aquellos años empezaban a salir magníficos arbequinos almerienses, que antes sólo se daban en Cataluña. El primero fue el efímero Soler en Antas, luego Almazara de Canjáyar y ya los hay desde Tabernas hasta Pulpí (excelente el Oleoalmanzora). Y ahora Lubrín nos obsequia con un AOVE (es por abreviar aceite de oliva virgen extra) de picual al que ha bautizado "Sofía Prasini". El nombre dicen que es un homenaje a los griegos, porque difundieron el olivo por el Mediterráneo: significa sabiduría verde en griego. Pero lo importante es la calidad del producto. La recolección es muy temprana para mantener el color verde y los aromas frutales: manzana, plátano verde, almendra alloza, tomate, alcachofa. En la boca es pura seda y tiene poco amargor y picante, aunque ambos están presentes, como es preceptivo: si no pica ni amarga no es auténtico AOVE. Además de cosechar muy pronto, han seleccionado mucho, por lo que para cada litro de aceite han necesitado seis kilos de aceitunas. Así, el precio se sitúa en la gama alta: 13,50 € la botella de medio litro, pero los vale, está en consonancia con la calidad.