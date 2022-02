Aceptan grillo como animal de aperitivo

Si usted va a leer este artículo con el desayuno, déjelo para más tarde (el artículo, claro, no el desayuno) y espere un mínimo de dos horas para la digestión (aunque no mucho más para no juntarlo con la cerveza y la tapa). Hecha esta advertencia, le diré que como estamos muy entretenidos con otros temas, ha pasado inadvertida la noticia de que la Comisión Europea ha autorizado la comercialización del grillo como alimento dentro de la UE. Dice que puede ser consumido en seco como aperitivo o en forma de polvo como ingrediente en la elaboración de galletas o productos de pasta, y también congelado. Es el tercer insecto que se aprueba, ya que el año pasado autorizó otros dos, que no le voy a citar, amable lector, porque para revolverle el estómago es suficiente con éste. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha dicho que el consumo de este bicho "es seguro", pero los productos que lo contengan deberán ir correctamente etiquetados para identificar cualquier reacción alérgica. Supongo que si nos morimos por un infarto de miocardio secundario a un ataque de asco no habrá que informar a ningún organismo, sólo si sufrimos algún tipo de alergia.

"¿Veis cómo yo tenía razón?", estará a punto de exclamar, eufórico, el ministro Garzón, a título personal, naturalmente. "¡Ya dije que había que comer menos carne!". Y es que Bruselas considera que estamos ante un alimento saludable y, sobre todo, sostenible. Y además tiene gran cantidad de nutrientes: está compuesto por un 70 por ciento de proteínas y mucho zinc y cobre. No olvidemos que 2.000 millones de personas en todo el mundo comen insectos de todo tipo: hay un millón de especies distintas. Así que es posible que se avecine una brecha enorme entre generaciones que ríase usted de la famosa brecha digital. Los niños nacerán comiendo polvo de insectos en biberones y potitos como nacen tecleando smartphones, pero a los mayores, a lo mayores un respeto, oigan, a ver qué va a pasar. Estoy absolutamente convencido, además, de que durante muchísimas décadas, tal vez siglos, en Casa Puga no podremos pedir una ración de grillos con gabardina. Que se enteren los de la Comisión Europea. ¡En seco como aperitivo, dicen!