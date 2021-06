Cuando yo tenía 10 años viví el siguiente acontecimiento planetario: en el Paseo, esquina con calle Ricardos estaba el quiosco de Juan Bonillo, y en esa misma acera desde donde está la Joyería León, hacia abajo, estaban: la mítica heladería "La Italiana", París Madrid, con Pepe García al frente, y que yo creo que estaba allí antes que don Rogelio, y la Biblioteca Villaespesa.

Los veranos por la tarde, mientras en La Flor de la Mancha estábamos tranquilos, mi madre me daba dinero para que me acercara a La Italiana y comprara un bombón helado para ella, y para mí un helado de limón. Con lo que me sobraba del duro: un billete azul de 5 ptas, me compraba un tebeo de Pulgarcito en el kiosco de Bonillo. Un par de años después, simultaneaba el kiosco con visitas a "la Villaespesa" y su olor a alcanfor. De este producto recuerdo que comprobé que "sublimaba", es decir: pasa de sólido a gas sin pasar por líquido. Algo de olor dejé en la cocina.

Esa fue mi entrada en la lectura y el estudio. Mi problema es que no se distinguir una del otro. Excepto lo que leo o estudio por obligación, lo que hago por afición, me da goce y disfrute.

Y como cada vez puedo permitirme más el lujo de seleccionar más lo que leo, mi único problema es que no tengo la memoria que tenía a los 20. ¡Eso que llevo en el cuerpo!

Como me gusta, cada vez más, la tierra y cada vez menos lo que dicen los políticos, que dicho sea de paso, suele ser lo que les han dicho sus asesores que digan, pues gano bastantes minutos al cabo del día para leer.

Uno de mis temas favoritos es la tierra, de la que los políticos dicen que van a solucionar lo del CO2, que están muy preocupados por su exceso en la atmósfera, y para eso nos proponen que gastemos menos gasolina y menos gasoil, así como más electricidad "obtenida de fuentes alternativas" y menos "de fuentes convencionales". El mandato está muy claro: para ellos, porque lo que es para mí: no, porque no se si en las convencionales entra la energía hidroeléctrica. Y tampoco se por qué nunca hablan del balance medio-ambiental ni de la fabricación, ni de la construcción.

De lo que parece que tampoco se han dado cuenta, es de que con no usar combustibles fósiles, se emite menos CO2, pero no se consume CO2, y lo que necesitamos es "secuestrar" CO2 de la atmósfera, y para eso, hay un consumidor enorme de CO2 que se lo come gratis: el suelo que no tiene vegetación. Lo que hay que hacer es ponerlo a trabajar, pues lo único necesario es atención y constancia, pero no subvenciones. Como eso es barato, estoy seguro de que ese no es el problema. ¡No puede serlo!