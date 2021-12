Acordaos este invierno de Almería

Nuestra provincia, cosa rara si no se trata de algún suceso, apareció hace poco en los telediarios nacionales durante un par de días. Argelia, debido a su crisis con Marruecos, cerró el 1 de noviembre el gasoducto Magreb-Europa, que llega a España por Tarifa, y dejó sólo en funcionamiento el de Medgaz, que entra por Almería. Es decir, que mientras los trenes tardan siete horas en hacer el trayecto entre Madrid y nuestra ciudad, siempre que sea uno de esos extraños días en los que no hay retrasos, el gas hace el trayecto inverso en un santiamén vía Albacete. Nosotros enviamos al resto de España un gas a velocidad casi supersónica y, a cambio, recibimos unos trenes (poquitos) a velocidad de tartana, como hace medio siglo, cuando en pleno viaje sacábamos las fiambreras para comer y luego merendábamos (daba tiempo) las tortas que habíamos comprado en Alcázar de San Juan, al bajar las ventanillas y ver a las vendedoras con sus cestas. Sí, es cierto que algo ha cambiado: ahora las ventanillas no se pueden bajar y a las fiambreras las llamamos 'tuppers'.

Habrá pocos españoles, a pesar de esos dos telediarios, que sepan que el gas que tendrán ahora en casa, o ha llegado por barco como gas natural licuado, o ha entrado por el gasoducto conectado a Almería. Pero si en plena ducha, bien enjabonados, el agua caliente les dejara de salir, a lo mejor se enteraban y nos echaban una mano.

--¡Mecagüen la leche! ¿Pepa, has cortado tú el gas?

--Yo no, habrán sido los de Almería otra vez.

--¿Los de Almería?

--De vez en cuando cierran la llave de paso del gasoducto para exigir que les llegue por fin el AVE

Españoles todos, todas y todes: este invierno, cuando apriete el frío y acechen las Filomenas, acordaos de Almería mientras os ducháis con agua calentita. Y si de repente os sale fría, a ver si va a ser que hemos cerrado la llave de paso del gasoducto argelino (la de salida de nuestra provincia, claro, no la de entrada) para forzar al Gobierno a que acelere las obras de nuestro AVE, que hay cuatro obreros nada más y, aunque son eficientes, no bastan para cumplir los plazos. ¿Cómo? ¿Que avisemos con tiempo de los cortes? ¡No, hombre, es que entonces no tiene gracia! Si os sumáis a nuestras reivindicaciones, tendréis agua calentita todo el año. Venga, hoy por ti y mañana por mí.