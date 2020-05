Acostumbrada normalidad

Se acuñó un Nuevo Orden Mundial, un tanto conspirativo. Así como un revolucionario Hombre Nuevo en las proclamas de Che Guevara y el pensamiento marxista. Incluso la exaltación de un género humano superior inflama el nazismo. Y la pandemia posmoderna del bicho de Wuhan ha dado para la "desescalada", en un barbarismo lingüístico que no debería aproximarse a una barbaridad. Esto es, se asciende y se desciende, pero no se escala y "desescala". Poner el nombre exacto a las cosas es labor de la inteligencia y acuñar nuevos términos acaso sea más bien cosa de listos -no es cuestión ahora de precisar las diferencias entre inteligencia y listeza- , o de confundidos esnobs, o de sociólogos de baratillo, de sujetos, en fin, de distinto pelaje e intención. Claro que, al lado de la "desescalada", la Nueva Normalidad es una creación mayúscula, además de eufónica. Esto es, suena bien y no parece sensato desconfiar de lo que, sin saber bien qué será, parece anunciarse. Todavía no vencido el duro confinamiento, y con las largas y duras apreturas a que dará paso, el horizonte de la Nueva Normalidad parece alegrar la expectativa, cual si conllevara un nuevo orden más bondadoso que el pretérito al que sustituye. La categórica declaración de que cualquier tiempo pasado fue mejor solía corregirse con la más relativa afirmación de que cualquier tiempo pasado fue distinto. Si bien, antes y después de esta plaga vírica, caben pocas divagaciones sobre lo mejor y lo distinto; sobre todo, si esto último resulta peor. Porque la Nueva Normalidad, un aparato social y con más apellidos, puede ser un estado transitorio, hasta que una vacuna libre de esta estragadora pandemia, o una nueva configuración de los modos y maneras sociales instaurada por una nueva gobernanza. Buena cosa si fuera posible de manera genuina, porque se trataría de conciliar un desarrollo económico, social e institucional duradero, ahí es nada, con un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía, en acertada acepción académica que nada tiene que ver con torceduras del Estado de derecho. Acuñaciones aparte, no es nueva, sino muy necesaria, la acostumbrada normalidad de sepultar del debido modo a nuestros muertos, de velar a quienes nos dejan, de llorar con la final naturalidad de cuerpo presente y de hacer público homenaje de respeto y consideración a tantos hombres y padres buenos, reclutados por la muerte cuando el duelo más hiere.