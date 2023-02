Es una moda pasajera, pero al fin y al cabo, se ha puesto de moda pedir perdón en público, no así en el Congreso de los Diputados. Políticos vergonzantes. Lo hace un banquero, lo hace el Emérito, lo hace un gobernante, un entrenador de futbol, (que no se llama Luis Enrique), y puestos, hasta el Papa de Roma. No pasa una semana sin que alguien, en algún lugar de esta España nuestra en particular y en el resto del mundo en general, lance urbi et orbi (que en latín significa «a la ciudad (Roma) y al mundo», era la fórmula habitual con la que empezaban las proclamas del Imperio Romano. En la actualidad, es la bendición más solemne que imparte el Papa, y sólo él, dirigida a la ciudad de Roma y al mundo entero), un mensaje contrito reconociendo su mal proceder o el de sus predecesores y declarando su firme propósito de no volver a incurrir en un error como los anteriores.

Acostumbrarse a pedir perdón, como el título de este suelto, forma parte de la magia de la buena educación, que no arregla las imperfecciones del mundo pero puede aliviar su pesadez y nos puede hacer la vida algo más llevadera.