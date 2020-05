El coronavirus ha transformado nuestras vidas. Ante esta nueva situación, donde apelo sin descanso al sentido común, debemos prepararnos para convivir con la COVID-19, superar las trágicas consecuencias que ha dejado y para afrontar los retos de futuro que no cesa de plantearnos. Una vez pasado lo peor de la crisis sanitaria, ahora nos amenaza una crisis económica de consecuencias catastróficas y de efectos incalculables en nuestra provincia. Por ello, y pensando en los almerienses, desde Cs apoyamos la aprobación del 'Plan Almería' de Diputación para hacer frente al coronavirus. Porque entiendo que las administraciones públicas debemos encarar esta situación desde la unidad, el consenso y la lealtad política. N o hay otro camino viable. He tendido la mano para arrimar el hombro y trabajar todos a una desde la responsabilidad y el compromiso, como siempre. Pero ahora, además, movido por la deuda moral contraída con toda la sociedad durante el estado de alarma y con todos los agentes implicados en la lucha. Esta deuda moral de la que hablo nos obliga a estar a la altura de aquellos que permanecieron en primera línea en los momentos más complejos, de aquellos otros que han perdido a sus seres queridos en soledad, sin despedidas ni duelos, y de los que sacrificaron sus negocios y empleos. Estamos en un momento grave, donde tenemos que mirarnos en el espejo de las personas que representamos reflejo, todas ellas, de solidaridad, generosidad y de unidad. Siempre he dicho que Cs y este servidor público estamos en política para ser útiles en lugar de importantes. Y en base a ese principio, desde una actitud propositiva, hemos realizado una serie de aportaciones al Plan Almería intentando huir del cortoplacismo, poniendo las luces largas hacia escenarios que van más allá del día después a la pandemia, pensando en el medio y largo plazo. Entre las aportaciones de ámbito turístico hemos propuesto la creación un Sello Provincial de Excelencia Sanitaria para promover Almería como destino seguro; una Red Integral y Cohesionada de Turismo provincial organizada por comarcas y el impulso de los alojamientos rurales. En materia de comercio hemos reforzado nuestro Plan de Relevo Generacional, con interesantes iniciativas sobre comercio electrónico y otras derivadas del uso de nuevas tecnologías online. Por otra parte, hemos planteado establecer un Fondo de Contingencia blindado para ser empleado en medidas de emergencia social. Y, por último, hemos ideado una ambiciosa Estrategia Provincial de Administración Digital, que evite los desplazamientos y exposiciones, favoreciendo la conciliación de la vida laboral y personal con el teletrabajo. Medidas que definen nuestra actitud propositiva donde huimos de la confrontación y dejamos a un lado los colores políticos, porque seguro que todos compartimos el objeto de que ni un pueblo almeriense se quede atrás.