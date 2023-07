¡Adios, bozales!

El día 5 de julio entró en vigor en el BOE la Orden por la que se declara la finalización de la crisis sanitaria ocasionada por el virus COVID-19(84). Se acabó el usar el ya cuasi complemento de moda que es la mascarilla. No obstante, nos recomiendan hacer gala de la “cultura de la responsabilidad” y seguir usando el complemento de marras. Ya que el español ha integrado tan bien este artilugio facial en su día a día por inoculación de una cultura de la obediencia, no será costoso implementar de nuevo su uso si los amos del mundo deciden crear una nueva alarma social-sanitaria. Y yo, tan amante de la cultura y de la responsabilidad como filosofía de vida, voy a poner en práctica lo recomendado por tan sabias y fidedignas autoridades haciendo un repaso de esta apabullante historia pandémica. Empecemos honrando a la cultura; y de qué mejor manera que repasar los hechos para recordar cómo hemos llegado hasta aquí -¡vivos!-.Todo comenzó en marzo de 2020, con una advertencia de que se había “escapado” un virus de un laboratorio en una ciudad de China, desconocida hasta entonces para la mayoría del público. Es el 8 de marzo cuando, en España, se produce el punto de inflexión para la expansión del apocalíptico patógeno. Todo apunta a que las responsables de su expansión son un colectivo de féminas que llevan décadas tratando de encontrar el remedio para erradicar el “virus del patriarcado”, contra el cual se manifiestan fervorosamente en señaladas datas.

Entonces, se declara el estado de alarma. Alarmante por su inconstitucionalidad y atropello a los derechos fundamentales. Empieza una carrera de fondo para implantar el uso de la mascarilla en todo lugar y toda persona a partir de la tierna edad de seis años: en cualquier institución, en el transporte público, en la calle, etc. Por si acaso, tampoco prescindir de esta si duermes con tu pareja o paseas por la natura lejos del rebaño humano que transita por la urbe.

En este distópico contexto de consejos veletas sustentados por comités de expertos inexistentes y gurús televisivos títeres de políticos a las órdenes de organismos supranacionales controlados por siniestros personajes con amplio historial de daños a la humanidad, no somos pocos los que nos cuestionamos esta hoja de ruta. ¿Con qué propósito? ¿Fue algo fortuito o un proyecto de ingeniería social para ponerte a prueba? ¿Por qué se detecta el contagio del virus en base a una prueba PCR que no sirve como diagnóstico? ¿Por qué te obligan a ponerte un trapo asfixiante e insalubre en tu rostro que impide oxigenar tu cuerpo si es inútil para contener el virus? ¿Por qué te fuerzan a meterte mejunjes hechos en tiempo récord por farmacéuticas exentas de responsabilidad por efectos adversos y que, además, ocultan informes con la gravedad de los mismos? Y tú, ¿a qué eres capaz de renunciar por sentirte protegido?

Amigo lector, lo que ha sucedido en estos dos años es para reflexionar sobre la esencia humana no tanto de los que mandan, sino de los que obedecen: la sociedad ha contribuido a la ruptura de las relaciones afectivas rechazando al disidente -el peligroso “negacionista”- so pena de ser reprendido, multado y apaleado por las fuerzas del Estado. ¿Hasta qué punto llega el ser humano a corromperse por el miedo infundado y el rechazo social? ¿Hasta dónde llega un individuo con poder y posibilidad para señalar a su semejante por el mero placer de dominar, con el beneplácito de la mayoría?Pero en estas líneas no sólo tiene cabida la oscuridad de una época que ha dejado todo un reguero de daños físicos y morales que perduran hasta la actualidad. Hay que sacar a la luz el papel de esos profesionales disidentes que no se han dejado amedrentar ni sobornar, viendo peligrar sus puestos de trabajo por no cesar en su encomiable lucha por la defensa de la Verdad. Pues sí. Esta etapa de represión y mentiras ha unido a un grupo de gente que no hemos aceptado portar el carnet de buen ciudadano y “tragacionista”. En el presente no debemos olvidar lo sucedido, sino fortalecer la conciencia y unirnos frente a lo que aún perdura. Es tiempo de luchar por nuestros valores humanos inherentes e intransmisibles: la verdad, la salud y la libertad.