Adiós a la cultura del esfuerzo

El fin de la Feria de Almería supone la depresión más inexplicable que pasa por la cabeza de uno. Es el fin del verano, pero en el fondo hay un recoveco de ilusión por ver a tus compañeros del colegio. Nervios en un primer día en el que todos los bolígrafos, libros y colores estaban en perfecto estado revista. Casi todos empezábamos a pasar apuntes a limpio, subrayar de una manera recta y con diferentes colores (aunque he de confesar que las chicas superan esta técnica al dedillo). Todo esto, generalmente, ocurría la primera semana, luego ya uno se iba dando cuenta de la realidad. Pero esa ilusión por empezar un nuevo curso y hacerlo de la mejor manera posible para aprobar todas las asignaturas era el objetivo. Algo, que, en resumen, es sinónimo de trabajo y constancia para tener un verano de ensueño. Ahora la cultura del esfuerzo en un aula se perderá aún más. Les hablo de la nueva Secundaria que el Ejecutivo ha aprobado. Los alumnos podrán pasar de curso con varias asignaturas suspensas ¿en serio esto es bueno para nuestros jóvenes? Parece que nuestros administradores educativos se han empeñado en que sigamos a la cola de Europa. Una nueva ESO que es un periodo clave para un/a chaval/a que pasa de niño/a a adolescente. Es ahí cuándo tiene que ver lo que cuesta conseguir las cosas. Es decir, ahora los quinceañeros le responderán a su madre diciendo: ¡Mamá déjame en paz, no voy a estudiar más porque puedo pasar de curso sin problema! Tampoco se verá mucho sobre Platón, pero si habrá más horas dedicadas al nuevo mundo de la tecnología. Todo por conseguir una sociedad más cívica, dice el Gobierno. Creo que primero debemos saber un poco más de sumar, multiplicar, dividir o saber lo que es sujeto, verbo y predicado luego ya nos especializaremos en criptomonedas. Ahora tampoco estarán las notas con calificación numérica, porque puede dañar la conciencia del joven. ¡Qué pena! No habrá la famosa lucha con el profesor por conseguir un aprobado con un 4,75 (algún conocido se ha sacado la carrera así). Un sinsentido que fomentará la respuesta mal educada y chulesca al profesor aumentado la agresión en el aula. Una Secundaria que, según su ministra, Pilar Alegría, evitará el abandono escolar. Miren, esto viene, en un alto porcentaje, por los problemas socioeconómicos que tiene el joven en su seno familiar. Así lo refleja el estudio 'V Informe Young Business Talents: La visión del profesor'. Una locura en esto de la materia de Educación que vuelve loco al claustro y a las editoriales de libros. Ocho reformas desde 1980, que cada Gobierno se ha encaprichado para crear a pequeños políticos que compren su línea ideológica.