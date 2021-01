Adiós malvado

En realidad Jake Angeli (el cornudo bisonte del golpe de estado de mentirijilla al capitolio) nos ha hecho un favor. Él y todos sus conmilitones nos han dado la razón de que Trump era un malvado antidemócrata salvaje incivilizado déspota populista tirano. Y necesitábamos imperiosamente a Angeli ya que si no fuera por él no podríamos condenar al infierno y a una prisión de máxima seguridad in aeternum a Trump. Y mira que quería empezar guerras, disparar mísiles a manta y cargarse a toda la humanidad apisonando a todo el mundo, como, básicamente, el resto de presidentes. Pero, tate, al final, no hacía nada. Ni siquiera compró en Leroy Merlin los ladrillos para hacer él mismo el muro, vamos, es que ni siguiera fue a mirar precios. Y desesperados viendo que tan sólo iba a perder las elecciones y encima por poco margen por fin llegan estos indios kiowas ultras sudistas y hacen la revolución de la señorita pepis. Y por fin, por fin tenemos la excusa y tenemos el presidente demócrata de toda la vida que nunca va a decir una palabra más alta que otra y que en su toma de posesión en vez del himno de los EEUU sonará Imagine de John Lennon. Imagina que no hay países, que no hay cielo ni infierno, que todos somos hermanos, que todos somos iguales, que podemos conseguir la paz mundial (no dice nada del coronavirus ni de la economía, que eso no queda bien en la canción). Es fácil, si lo intentas. Y cómo no, de vicepresidenta tiene a la racial Kamala. Por cierto, algo está fallando en todo esto porque todavía no le han dado el Nobel de la Paz a Kamala. Pero ya es portada en las revistas de la progresía (que yo compro y hasta leo). Y maldito Trump, eras de los que bravatavas con hacer un muro y luego no lo hacías, decías que ibas a cantarle las cuarenta a Corea del Norte, Irán y Venezuela y luego nada de nada. Y encima vas y mejoras la economía de tu país. Pero tranquilos que con Biden y Harris el mundo será mejor. Mientras habla de paz y amor, Biden ya está yendo al Leroy Merlin a mirar precios de ladrillos más gordos de los que pensaba poner Trump, pero no se lo digáis a nadie, guardadme el secreto. Son los pecadillos de los progredemócratas que si no se entera nadie pues no pasa nada. San Jake Angeli, cómo te podremos dar las gracias, cómo te podremos corresponder. Pediremos para que nunca salgas de la cárcel pero que dentro de ella nunca nada te falte. Thank you, Jake.