Adios a 2023 y a la unipolaridad

Despedimos el año 2023, asistimos al final de la dominación del mundo anglosajón sobre el mundo. La UE, seguidora obligada, de las políticas exteriores de USA, hoy nos vemos con la perdida de nuestra soberanía nacional, ya que sometidos a las directivas de funcionarios de la UE que aplican en la UE las directivas de USA. USA, necesita continuos conflictos bélicos para alimentar su importante industria de armamento y mantener su hegemonía y dominio sobre las Políticas y economías de los países. Con la Guerra en el Vietnam, USA, sufrió su primer revés, el fin del poder del $US, garantizado por el patrón oro, ya que el gasto provocado por esta contienda, obligó a US imprimir miles de millones de $US, imposibles de garantizar con las reservas de oro que detenía, siguió la derrota militar de USA. Esta Guerra, provocó el principio del endeudamiento del Estado USA, que se aceleró con el éxodo de sus industrias hacia China, India y Méjico. USA que necesita constantemente hacer inversiones que le permitan absorber sus Deudas y que abran mercado a los productos de sus multinacionales, independientemente de donde sean fabricados. Con la caída del bloque soviético, USA, vio una gran oportunidad para instalarse en el Mercado ruso e incluso influir en la política interna de Rusia. pero, el 9/ 08 / 1999, Vladimir Putin fue nombrado 1er Ministro por Boris Eltsine, llegó “Zorro”. Putin, era considerado por los Servicios Occidentales, como un Agente del KGB, de poca categoría, puesto en Alemania del Este para dar informaciones con contenido Administrativo . Putin, de inmediato ordenó el exterminio de las bandas terroristas que, desde Iraq, vía Turquía, se habían infiltrado en Chechenia. El 31/12/1999, Putin es nombrado Presidente “ad interino” de la Federación de Rusia, rodeado de un equipo de amigos, nacionalistas del KGB, Putin se empleó a recuperar el tejido industrial soviético, que se habían repartido, incluso a punto de pistola, antiguos miembros del PCUS, Putin rompió esta Mafia excomunista, incluso por eliminación física, muchos de ellos huyeron a USA, Reino Unido, Canadá, Francia y España. Putin, tras nacionalizar las industrias del armamento, financió los proyectos vanguardistas, que fueron elaborados en la época soviética. El 30/09/2015 Putin, decide de intervenir en Siria para mantener en el Poder a Bachar el-Assad atacado por los terroristas: Estado Islámico y el Frente al Nosara, financiados por el Qatar, el mismo John McCain denunció el bombardeo por Rusia, de rebeldes financiados por la CIA. Con su intervención en Siria, Rusia, trataba de conservar su Base Marítima de Tartús en el Mediterráneo y su Base aérea de Hmeïmim, cerca de Lattaquié, en la zona alauita. La gran sorpresa de la coalición :USA, Reino /Unido y Francia, fue la de constatar el alto nivel tecnológico de los misiles que Rusia empleaba contra los objetivos terroristas, la Rusia considerada exangüe económicamente y con un material bélico sobreseído, mostraba un armamento puntero de alta tecnología. USA y sus aliados, Reino Unido y Francia, abandonaron su proyecto de invadir Siria, como lo hicieron con Iraq, pero se emplearon a rodear a Rusia con sus bases militares e incorporar a Ucrania a la UE y la OTAN, lo que Rusia no podía aceptar, como USA no aceptó los misiles Soviéticos en Cuba, no voy a repetir lo ya dicho sobre esta guerra en Ucrania, hoy Ucrania está destruida, su población mermada, pero Zelensky mientras reciba dinero de USA y la UE, seguirá derramando la sangre de su pueblo, ahora va a firmar un decreto para movilizar mujeres y hombres con edad de 20 años a los 53, una locura. La UE y USA han gastado en ayudas a Ucrania, más de 145 Millares (1 Millar=Mil Millones) de $US y la UE va a garantizar a los fondos de Davos el préstamo de 20 Millares, que hagan a Ucrania. Mientras tanto en nuestros hospitales faltan médicos y nuestras economías entran en recesión. 2024 será el año de la Multipolaridad y de los BRICS+. FELIZ AÑO NUEVO