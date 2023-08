Adriana, campaña sin dinero

Mucho hemos escrito sobre el resultado electoral del PSOE en las municipales y como no han sido capaces de asumir la derrota y dar un paso al lado quien era cabeza de cartel. Hoy queremos dar alguna pincelada de la situación crítica que se vivió en la campaña y cómo desde la Agrupación Local, liderada por Indalecio Gutiérrez, hasta hace unos días diputado provincial, se les cortó el grifo económico y no pudieron disponer ni de un solo euro para actos, mítines, cartelería y demás. Lo poquito de lo que dispuso la candidata llegó desde la dirección regional de Sevilla, que claro no fue para nada suficiente.