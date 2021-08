Afganistán, nombre de mujer

Afganistán sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, debido a la falta de inversión extranjera, la corrupción del gobierno y la inestabilidad política originada por la insurgencia talibán. Los derechos conseguidos, vuelven a quedar en el olvido para las mujeres. Además de la pobreza y la corrupción, Afganistán es el país más peligroso donde pueda vivir una mujer si se toman en cuenta factores como la salud, la violencia sexual y no sexual, la violencia doméstica y la discriminación económica. Según data en las fuentes oficiales de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, el 46% de las mujeres de 15 a 49 años han informado que han sido víctimas de violencia física o sexual, y que 2,2 millones de niñas no van a la escuela. Según una encuesta realizada por la Thomson Reuters Foundation en 2011 y el International Rescue Committee, las mujeres corren más peligro por la falta de acceso a servicios médicos y la violencia que ejercen sobre ellas, que por el propio conflicto interno del país. Las mujeres no tienen acceso a los servicios sanitarios básicos, ni a los recursos financieros y carecen de libertad para elegir pareja. El índice de mortalidad materna es de un fallecimiento por cada diez partos. El 87 % de las mujeres son analfabetas y hasta el 80 % padecen matrimonios forzados. Un detalle: la violación no está penada por la ley.

Afganistán pertenece a una de las áreas con la brecha en paridad más grande Oriente Medio y el panorama al que se enfrenta la mujer afgana actual es la confirmación de su situación anterior que si bien había cambiado en las grandes ciudades, en el interior del país sigue siendo igual o peor. Quedando la mujer afgana anulada como individuo, como ser humano, permaneciendo fuera de la vida pública para convertirse en un ser objetivado, sin derechos, sin libertades y sin capacidad de elección, sometida a la voluntad de aquellos que perpetúan y quieren perpetuar el sistema.

Afganistán, más que nunca será nombre de mujer. Porque sin los derechos plenos de las mujeres y niñas, jamás se podrá estructurar un país con vistas al futuro. Ningún estado o nación se puede construir a medias. Y el futuro de Afganistán pasa forzosamente por el reconocimiento pleno de los derechos y libertades de la mujer. Todo lo demás, sería seguir profundizando en un estado que no llegaría ni a fallido.