Agapito Maestre, filósofo español

Acaba de publicarse el último libro de Agapito Maestre: Entretelas de España. Meditaciones sobre una nación moribunda, en Unión Editorial. Filósofo, escritor, catedrático y columnista asiduo en prensa. Profesor de Filosofía Moral en la Universidad Complutense. Humanista transterrado en continuo ir, venir y unir España e Hispanoamérica. Queridos lectores los animo con entusiasmo a leer, pensar y debatir este ensayo sobre el presente en el que nos encontramos los españoles. Maestre es un filósofo-ciudadano español como lo explicó Ortega y Gasset, viviendo y compartiendo la realidad cotidiana. Andando caminos y gastando suelas con ánimo y temple de coherencia cervantina, nos ofrece unas meditaciones velazqueñas sobre el estado veraz de nuestra Nación. Nos dice: "No llaméis esto pesimismo: reconocer la verdad no es nunca un acto pesimista". En este enturbiado presente de censura y sectarismo políticamente correctos donde campan mentira, ignorancia y propaganda de exhibicionistas aplausos a la mediocridad, para que los españoles continuemos dando la espalada a nuestra historia y cultura; Maestre no se rinde y da ejemplo. Con audacia y ánimo decidido continúa saliendo a la plaza pública para compartir sus argumentos: "Los grandes problemas de la moribunda nación española pueden tener solución". No se anda con paños calientes a la hora de analizar las deficiencias de nuestro sistema democrático, el empeño necio y autodestructivo del rancio sectarismo endogámico separatista, empeñado en ningunear, mutilar, falsear y condenar al olvido hechos y autores que les incomoden. El autor aborda con determinación filosófica, con argumentos, la idea de España. Acude al pasado sin complejos, no hay tabú que se le resista por mucho que lo hayan disfrazado de gigante. Los molinos son molinos. ¿Sabemos quién fue Menéndez Pelayo y el alcance de su obra? ¿Por qué los españoles nos matamos con tanta ferocidad de 1936 a 1939? ¿Por qué destierran al olvido a Galdós? Escribe Maestre: "Sí, la obra entera de Galdós, escrita por y para España, es universal. Puede entenderse en el mundo entero". La Transición fue un esfuerzo generoso de reconciliación para que en lo venidero, los españoles conjugáramos en armonía el verbo unir. ¿Por qué y quienes pretenden destruirla? "Nadie en este proceso de negación de la cultura española está libre de responsabilidades".