Agosto fue diferente

La primera conclusión que deja los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social en Almería es que la pandemia ha cambiado lo que parecía inmutable y, en consecuencia, convertido en inciertas las previsiones para el resto del año. Quizás, incluso, esas cifras conocidas la semana pasada ya no signifiquen nada hoy. Pero, por partes. En nuestra provincia durante los últimos catorce años el desempleo sólo descendió en agosto en tres ocasiones: en 2005 y 2006 cuando estábamos en plan marcha triunfal (que entonces no sabíamos pero era hacia el abismo dos años después) y en 2016. En ambas ocasiones esa reducción no fue elevada. Este agosto del covid el descenso ha superado lo esperado para ver como el paro caía en 1.287 personas. Ese descenso se completa con el aumento del total de afiliados a la Seguridad Social. También por primera vez esa afiliación media crece y lo hace en 1.768 cotizantes.

De esta forma la cifra de paro que se sitúa en 77.650 y habría que reducir el paro en otros 21.539 para volver al nivel precovid. ¿Posible de aquí a final de año? No lo creo aunque la evolución tradicional del último trimestre permita afirmar que seguirá bajando el paro. Que sea así nos lo medio garantiza saber que la reducción del desempleo en agosto fue posible gracias a la Agri-cultura y, por tanto, el reinicio de la actividad de los almacenes hortofrutícolas (en algunos ya se inició este mismo mes). Los rebrotes -no podía faltar ese temor en un análisis de nuestro mer-cado laboral a corto plazo- generan incertidumbre sobre la magnitud de la reducción del paro.

Por desgracia, hay que remontarse a agosto de 2015 para encontrar un nivel de desempleo como el actual, tras reducirse ininterrumpidamente estos últimos años.

Sobre el total de afiliados, aunque aumentará en lo que resta de año, llegar el nivel de finales de 2019, cuando se alcanzó el récord de ocupados en la provincia, 304.118, tampoco parece posible. Haría falta que crecería en 30.000 (en los últimos años subió en torno a 20.000)

Así pues, un agosto positivo en el que aún quedan 4.871 personas en ERTEs frente a las 26.000 de mayo, deja la inquietud de saber cuantos trabajadores volverán a ellos sabiendo que el 31% de las personas en ERTE en España se dedican a la actividad de alojamiento y bares. Y cuantos directamente al paro. La tradicional creación de empleo en lo que resta de año en Almería, no debería ocultar que hay empresas y empleo en sectores como el turismo o la restauración que necesitarán medidas que garantice su supervivencia.