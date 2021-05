Agradecimiento al magnífico trabajo

No soy de redes sociales. Es más, detesto la confrontación y el insulto grauito en el que se basan. Gracias a Dios, la educación concertada (y a mucha honra) donde estudié me enseñó a no ser 'anti' nada, a no hacer cordones sanitarios, y por lo tanto trato de sacar lo poco positivo que veo en ellas. En esta pandemia he descubierto muchos ciudadanos que han hecho un magnífico trabajo para analizar de manera rigurosa (no sé si científica, puesto que no conozco su CV) las olas de contagios, el RT, las hospitalizaciones, la vacunación... Mucho tendría que aprender de ellos Fernando Simón, que ha mentido una y otra vez y tanto daño le ha hecho a la ciudadanía quién sabe respondiendo a qué intereses. Me voy a dejar nombres, puesto que seguro que han sido muchos más los que han analizado este largo año de pandemia, pero desde esta pequeña tribuna gracias a Datos Almería, Miguel Ángel Reinoso, Javier Nogales, Miguel Berbel... Y por supuesto a la del gran Chema Martínez, puesto que en los momentos más duros del confinamiento, colgaba vídeos entrenando en su casa. ¿Recuerdan el Resistiré? Vamos a ganar, seguro.