Agua para todos

Hoy hace una semana que participaba en la colocación de la primera piedra de la conexión entre los depósitos de la Pipa Alta y San Cristóbal, unas obras valoradas en 11,6 millones de euros que van a permitir que todos los barrios de la ciudad puedan recibir agua desalada y que son fruto del convenio firmado hace dos años entre el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y el presidente del a Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

La primera reflexión que se me viene a la mente es que, por primera vez en muchos años, los almerienses no tenemos que esperar una década para ver una obra de envergadura de la Junta en Almería, que es el tiempo medio al que nos tenía acostumbrados el Psoe. La segunda es la importancia del acontecimiento porque cuando las obras concluyan dentro de veinticuatro meses no sólo vamos a tener garantizado el suministro de agua de calidad, sino que vamos a dejar descansar los Pozos de Bernal, en El Ejido, lo que supone un importantísimo respiro para el acuífero. Y todo ello sin subir el recibo y respetando al máximo el medio ambiente gracias a una gestión de los recursos hídricos más sostenible. Es la 'Revolución verde' de la nueva Junta de Andalucía, a la que se suma el Ayuntamiento de Almería.

Esta obra va a generar, de forma directa, 170 puestos de trabajo de 'empleo verde', que no serán los únicos porque en el mismo acuerdo que firmaron alcalde y presidente se incluye la depuración de las aguas residuales de la zona de Cabo de Gata, la Almadraba y la Fabriquilla, el principal enclave medioambiental de Almería que verá mejorado notablemente su ciclo integral del agua.

Estamos ante una actuación extraordinaria no solo por el alcance económico de la inversión total prevista, que va a rondar los 25 millones de euros, sino por la sencillez y agilidad con la que se ha desarrollado todo el proceso de gestión: nosotros le hemos explicado un problema a la Junta y la Junta se ha puesto a trabajar con el Ayuntamiento. Sin dilaciones. Sin retrasos. Sin problemas. Pocas cosas demuestran mejor la capacidad de gestionar una administración con criterios de equidad e igualdad para garantizar agua de calidad por igual a todo el mundo. Y en Almería, garantizar el futuro del agua es tanto como garantizar un mejor futuro para todos.