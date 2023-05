Con un calor extremo instalado en España, en una de las ciudades más secas del país, Almería, desde el Ayuntamiento mantenemos el abastecimiento con normalidad, tanto para consumo humano como para riego y, lo más importante, no hay riesgo de sufrir restricciones en los próximos meses. Ello no es fruto de la casualidad, sino del trabajo continuo, silencioso y eficaz que en los últimos años estamos llevando a cabo conjuntamente con la Junta de Andalucía para garantizar el suministro no sólo en el término municipal de la capital, también, en un ejercicio de solidaridad, en los municipios de su cinturón metropolitano. La gestión del agua requiere alejarse de cortoplacismos y en nuestra ciudad tiene cuatro pilares fundamentales: las aguas subterráneas, la desalación, la regeneración y el consumo responsable. Conscientes de la situación del acuífero del Poniente, y en un ejercicio de responsabilidad, desde el Ayuntamiento hemos ido reduciendo progresivamente su uso mientras aumentábamos los bastidores en funcionamiento de la desaladora de la capital. Un dato: en el ejercicio de 2022 casi la mitad del agua consumida en el municipio ha sido desalada, procedente de una fuente inagotable, el mar. Este porcentaje irá incrementándose progresivamente conforme entre en funcionamiento la conexión entre los depósitos de agua de La Pipa y San Cristóbal, cuyas obras se encuentran ya en su recta final, lo que va a permitir que toda la ciudad pueda beber agua desalada, garantizando así el suministro permanente y de calidad y el descanso de los Pozos de Bernal. El tercer eje sobre el que pivota la política hídrica en la capital es la depuración y regeneración. Para ello, ha sido fundamental la reciente aprobación por parte de la Junta del tercer Decreto contra la sequía, proporcionando nuevas posibilidades hídricas para nuestros agricultores y regantes con el terciario previsto para la EDAR de El Bobar y la ampliación de la de El Toyo, lo que permitirá contar con casi 15 hectómetros cúbicos de agua para riego. Pero de nada sirven todos los esfuerzos si obviamos el cuarto pilar: un consumo responsable del agua. Porque en Almería gracias a ella no solo bebemos, también comemos.