Ahí te dejo Madrid

Madrid es el verano centrífugo de personas radiando hacia la periferia llamada provincias. Todo madrileño dueño y señor de toda la costa española debe atestar vías con su vehículo en el estío y terrazas de bares con vistas al mar usufructuando el paraíso soñado durante todo el año. El paraíso es un pequeño núcleo costero de una provincia ignota que resuena en el corazón del santificado Cabo de Gata que nadie puede mancillar por si un madrileño de postín viene a señorear sus dominios. Los habitantes perennes foráneos son un minúsculo objeto en la cerviz del parque y los habitantes fugitivos originales son indígenas invisibles porque los verdaderos dueños son los automóviles que van saturando ramblas hasta conseguir rebosar en la carretera, como los náuticos barcos de recreo que cercan la playa a pocos metros con amenazantes boyas francotiradoras donde cada ser o máquina contribuye al asedio. En las terrazas con vistas al mar esperan pacientes de pie para comer el trozo de falso paraíso que es una tostada con café y zumo a las diez de la mañana frente al mar y jóvenes extraterrestres visten con pantalón corto y camisa blanca de manga larga y rayas carísima abotonada en el puño, en pleno agosto, pero no pueden mirar el mar porque todo el mundo quiere todo a cualquier hora y en cualquier sitio. Las conversaciones del paraíso versan teorías y fábulas sobre como debería ser el paisaje para adecuarse a sus anhelos, el paisaje es un decorado de cinecittà puesto ex profeso para que un madrileño venga y lo vea y cuando termine su período de oxígeno falso de mar vuelva a su odiada ciudad necesaria y cuelgue los hábitos de veraneante. Una vez egresado del mar relatará su vacación a seres del purgatorio mintiendo sobre dunas y errores de diseño en el cielo, mezclando arenas y cuitas, acentos que no han cumplido sus expectativas, los camareros, los precios, dolor sobre el calor que allí también hace. Ya no existe la postal, el sello o la tarde de verano nostálgica, puede veranear todo el mundo, las hordas que ni la pandemia puede contener explota de vapor saturado el asfalto, las terrazas y el mar. Y un civilizado urbanita miente igualmente sobre los placeres de la ciudad vacía mientras pasea con traje y corbata, todo consiste en construir una ilusión óptica volátil para ignorar todo lo real, evadirse del mundo para volver al mundo, llegando tarde, sin poder mirar el mar.