Ahora sí, pero culpa de Putin

La agonía de una muerte anunciada. Este símil es como una sístole con diástole que tiene el Gobierno de coalición. Comenzó siendo un romance perfecto de la 'chica Bond' que luego se convirtió en una máscara del profesor 'Q' para el agente 007. Peleas por la luz, la gasolina, por el envío de armas y una vicepresidenta del Ejecutivo, la señora Díaz, que viene y va a razón de Sánchez, de su partido verde-morado o el que venga. La muerte de 'Frankenstein' ya está aquí. Lo triste es que hemos llevado a una sociedad al límite con calles llenas de gritos. Taxis, cazadores, agricultores, pescadores y hasta los famosos transportistas. ¿Tan difícil es lograr acuerdos? ¿Es necesario aguantar y tensar tanto la cuerda? Esto es lo que parece. Las bocinas de los tráilers siguen pitando y las negociaciones son más difíciles que dar una hipoteca a un treintañero. Mientras, los países vecinos demuestran con solvencia y buscan la solución rápida en un día. Valga el ejemplo de Francia con el combustible. Aquí Sánchez se ha recorrido media Europa y ha puesto su sonrisa en una esquina que casi se sale del encuadre cuando Biden llegó a la cumbre de la OTAN. Eso sí, menos mal, y lo digo de una forma irónica, que llegó la puñetera guerra de Putin. Sí, es lo triste, apenas queda el recuerdo del verano y la crisis de encender o no el aire acondicionado o la del panadero que tuvo que cerrar en noviembre porque la factura se le había triplicado. Ha faltado este escándalo bélico para ponerse las pilas y conseguir la famosa catalogación de islas energéticas ¿Ahora sí, señor presidente? ¿era necesario llegar al precipicio económico? Fíjense qué sencillo era. Se lo llevan diciendo los expertos más de medio año. Un decreto publicado hoy por el Ejecutivo que lo llama Plan Nacional de Respuesta a la Guerra gracias al cual usted podrá repostar desde este viernes por 20 céntimos menos, aprovechen. Otro ejemplo de que cuando se quiere se puede y no hace falta llegar a no tener leche en el supermercado. Todo, también, por el orgullo de una ministra, como Raquel Sánchez, que no sabe lo que quiere la principal plataforma que ha convocado los paros. Es muy sencillo: no pagar por trabajar. Una situación que le ha venido grande a una alcaldesa (Ayuntamiento de Gavá, Barcelona) convertida en ministra por sorpresa, para la cual su mayor preocupación era el presupuesto de las fiestas patronales. Lo gracioso es que cuando se le pregunta por los calificativos vertidos al sector, la señora contesta de una manera 'políticamente correcta': "No me arrepiento de nada". Miren, en la vida hay soluciones para todo, excepto la muerte como dice mi madre. Y eso es lo que está pasando en Moncloa. El ataúd está a punto de llegar. El barro de la calima se ha quedado en la fachada y a este Ejecutivo se le recordará en una leyenda como el de las migas almerienses: "No bebas mucha agua que te hace masa y revientas por dentro".