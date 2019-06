Ahora llega la pedrea

Concluido el proceso de toma de posesión de alcaldes y concejales toca la pedrea. Y no es otra cosa que el reparto de puestos de asesores y coletazos de cargos en la administración autonómica. Y aunque no lo crean son muchos y muchas los que esperan, como agua de mayo, los movimientos que se producirán en las próximas semanas. No se trata aquí de dar nombres, porque entre otras ocsas ustedes no los conocen a todos, pero verán en breve como el goteo es incesante y a vivir una legislatura con la tranquilidad que da tener un 48 meses para pensar en otras cosas.