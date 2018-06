Ahora llegan las prisas y seis años de espera

Asempal, la patronal de los empresarios de Almería ha tardado menos de 24 horas en urgir al nuevo Gobierno socialista, y en particular al ministro de Fomento, José Luis Ábalos y a la ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, a que cumplan los compromisos adquiridos con anterioridad por el ejecutivo de Mariano Rajoy con esta provincia, en especial en lo relativo al AVE que nos debe unir con Murcia, a la rehabilitación de la estación de Renfe, paso a nivel de El Puche y la innegociable necesidad de que esta tierra acabe, de una vez y para siempre, con la endémica escasez de agua. No han sido los empresarios los únicos en meter presión al nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez para que se pronuncie sobre los problemas hídricos y de infraestructuras de esta tierra. El lunes 11 de enero el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, remitía sendas misivas a los ministros que tienen capacidad para resolver las carencias que aún hoy padecemos. Les insta el primer edil a que lo reciba, con la intención de que le expliquen qué va a pasar con los proyectos que la ciudad tiene pendientes y que, tras el cambio de gobierno, han quedado, digamos que en el limbo.

Desde aquí me gustaría hacer algunas acotaciones o apuntes a ambas peticiones. Como primera premisa, y creo que no soy sospechoso de no defender con uñas y dientes la necesidad de dotar a esta tierra de las infraestructuras de las que aún hoy carecemos, quiero decir que los planteamientos de ambos dirigentes, empresarial y alcalde, son de lo más coherentes y los suscribo. Si hasta ahora he defendido la necesidad de alejar de esta provincia el fantasma del olvido, de la lejanía y de la distancia, un síndrome que nos atenaza desde tiempo inmemorial, no seré yo quien ponga una sola traba a la reivindicación. Muy al contrario, me sumo a ellas con vigor, con responsabilidad y con un grado de coherencia en la persistencia, del que me siento especialmente orgulloso. Aquí lo importante no es quien gobierne, sino que se asuman las necesidades de Almería. Dicho esto, si quiero hacer una pequeña glosa. Y es la celeridad con la que ambas organizaciones, patronal y ayuntamiento, han salido a los medios pidiendo que el nuevo gobierno cumpla con Almería. Comprendo y hasta puedo compartir que estamos otra vez con serio riesgo de comenzar de nuevo en la reivindicación, pero no logro entender, y miren que he tratado de buscar una explicación, cómo sin que ninguno de los ministros haya tenido la oportunidad todavía de calentar la silla, -aún no han nombrado ni secretarios de Estado- ya tienen sobre la mesa la reivindicación. La prudencia, la finezza, me dice que habría que haber dado algunos días, semanas, cien días quizá, para iniciar la ofensiva. Una ofensiva, y lo he escrito en otras ocasiones, que he echado en falta en otros momentos.