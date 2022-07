Ahora que pintan bastos

Como soy muy de aquí, me puedo permitir el lujo de ser sincero al maximo, si es que en sinceridad puede haber gradación. ¡nací en el maravilloso Reducto! De ahí me viene el desparpajo y la osadía. Hace años me encargue de contarles a mis hijos un chascarrillo de aquí: "¿Por qué cuando se cruzan 2 madrileños por la Gran Via, no se saludan? Pues porque hay tantos que no se conocen. ¿Por qué cuando nos cruzamos 2 de Almería por el Paseo, no nos saludamos? Pues porque nos conocemos.

Comprendo que eso no es ironía, si no sarcasmo puro. Pero esta tierra es así. Si esta tierra fuera igual de hospitalaria con los paisanos que con los forasteros, Almería sería hoy lo que prometía el PSOE antes de los 90 para Andalucía: "en unos años seremos la California de Europa". Decir que Almería, aun no ha llegado a ser lo que debería ser, no es una falacia. A pesar del tiempo perdido, puede despegar y volar alto ¡pero alto!. Y puede volar establemente, ya que hay, muchisimo bueno. La pregunta es: ¿Qué queremos ser de mayores?