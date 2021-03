Ahora toca caminar

Si entre los propósitos de esta incipiente primavera, no entra en la moda del "running" y solo de pensar en correr se cansa, se agota, quizá lo suyo sea el "walking", caminar. Ésta es la actividad física más natural para el ser humano. Adelgaza más que correr o ir al gimnasio, no cuesta dinero, se puede hacer a cualquier edad y mantiene en forma el cerebro. ¿Se puede pedir más? Llevamos la friolera de cuatro millones de años haciéndolo y parece que ha sentado bien. Cada vez más investigaciones reivindican los superpoderes de esta sana actividad que algunos llaman "power walking".

Albert Einstein cuando se le atoraban las ideas, caminaba por dentro de los bosques de Princeton; Charles Darwin reflexionaba por el mismo sendero siempre; Steve Jobs, etc y cuántos más tenían ese común denominador: caminar.

El caminar, teniendo el hermoso paseo marítimo que besa la ciudad por el levante capitalino, será el mejor bálsamo para el cuerpo pero también, para nuestro espíritu que está más necesitado por los meses que llevamos desconcertados y angustiados por este malnacido "bicho".

Si me lo permite, y con énfasis propio de asiduo caminante, no sirve cualquier tipo de caminata. Hay que ir a paso ligero "a un ritmo que permita hablar pero no cantar". El ejercicio físico en general, y en particular la caminata diaria, favorece el control del estrés y de la tensión emocional y ayuda a conciliar el sueño, mejora el riego sanguíneo del cerebro y reduce el riesgo de sufrir un ictus o una demencia vascular. La mejor forma de caminar más que en soledad, es hacerlo en silencio.

Son muchos los efectos positivos de caminar sobre nuestra salud al menos treinta minutos diarios a buen ritmo. A la hora de iniciar cualquier práctica deportiva, incluidos el "running" o el "walking", sobre todo si hemos sido personas sedentarias durante mucho tiempo o que no hemos practicado deportes antes, es muy importante que nos pongamos en manos de nuestro médico por si existiera alguna alteración o limitación que contraindicase el caminar. Lo importante es hacer este ejercicio físico que se adecue al estado de salud, edad, gustos personales de cada uno y tipo de vida.

¡¡El ejercicio físico mejora la salud en general y sobre todo la salud mental!! Después de 12 meses con la mordaza de la pandemia y las restricciones pertinentes, póngase manos a obra y…a caminar.