Ha sido un gobierno socialista el que ha permitido que, por fin, tras estos últimos años de política conservadora gris y austericida, haya llegado a las Cortes un proyecto de ley de Presupuestos para 2019 que pone su foco en la solución a los problemas de la ciudadanía después de los recortes de derechos y libertades que trajeron las derechas para la clase media y trabajadora.Y son unos presupuestos eminentemente sociales. Aquí les dejo algunos ejemplos; Casi 6 de cada 10 euros de gasto público van dirigidos a gasto social:a pensiones, a dependencia, a la lucha contra la pobreza infantil, a ayudas a las familias, a la lucha contra la violencia de género, a becas, a facilitar la empleabilidad de los jóvenes, a mejorar la situación de los trabajadores más precarios con el aumento del salario mínimo y la de los parados, mejorando la cobertura de los subsidios y reforzando las políticas para la creación de más y mejor empleo y reducir la tasa de paro.

Queda mucho por hacer tras siete años de gobiernos del PP, pero se avanza de forma clara en recuperar derechos sociales fundamentales para nuestra vida cotidiana, como la educación, la sanidad, la vivienda, la cultura, las pensiones o la dependencia.

Son los Presupuestos que necesita el país, que van a conseguir equilibrio, convivencia y unión entre los españoles, velando asimismo por la cohesión territorial también. Unos presupuestos sociales que impulsan el cambio del modelo productivo para aumentar la competitividad y mejorar la calidad democrática, y que sientan las bases de las transformaciones que debe afrontar el país.

Y, ¿cómo queda Almería en estas cuentas?. La realidad es que estos presupuestos van a afectar de una forma altamente beneficiosa a las demandas de la provincia. Van a suponer un antes y un después en el reinicio y el impulso de las obras de la alta velocidad. La propia mesa del ferrocarril así lo ha reconocido.Tan solo en la inversión en la Alta Velocidad, con 348 millones de euros, Almería se sitúa en la octava provincia en el ranking nacional en cuanto a inversión. Y en términos globales, los presupuestos de este año son un 600% más que los anteriores.

Pero no solo hay que tener voluntad política. Ahora hay que aprobarlos. Sería un ejercido de irresponsabilidad política que los diputados por Almería del PP y Ciudadanos no dieran su apoyo a un plan de inversiones que favorece a Almería. No se entendería que no lo hicieran. Nos beneficia a todos.