Ahora lo tenemos

Apocos días del 28 de abril los almerienses habrán podido comprobar que se han desarrollado dos tipos de campaña en la provincia. Una, la del PP y Ciudadanos, que ha sido sin propuestas ni defensa de su gestión. Normal. La del PP ha sido la peor gestión que un partido ha tenido con la provincia de Almería, así que sus dirigentes no tienen nada que defender. En lugar de eso, ha estado instalados durante esta campaña en el insulto, en el enfrentamiento y utilizando los medios públicos de instituciones en las que gobiernan -en la Diputación, por ejemplo, para hacer campaña; actuaciones que le han valido la apertura de un expediente sancionador por parte de la Junta Electoral Provincial. La derecha no nos ha dicho cuáles son sus apuestas para la gente, por el empleo, por el futuro de la provincia, qué tienen pensado para los pensionistas, o sobre sanidad o educación. Es difícil, por otro lado, defender una gestión que ha estado basada en los recortes y en detrimento de la clase media y trabajadora, que es lo que ha ocurrido cuando ha gobernado el PP. Por otro lado, está la campaña electoral que hemos llevado a cabo desde el PSOE. Los candidatos y candidatas al Congreso y al Senado hemos abordado los temas clave para el desarrollo de nuestra provincia. Hemos hablado sobre agua, infraestructuras, sanidad, educación, empleo, servicios sociales, igualdad. Nos han faltado horas para contar a la población todo lo que hemos previsto y lo que llevaremos a efecto si el 28 de abril conseguimos el respaldo mayoritario de la población en las urnas. Hemos explicado lo que hemos conseguido en tan sólo diez meses de gobierno frente a la inacción del PP en más de siete años. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a colocar a Almería en el mapa dándole, por ejemplo, el impulso definitivo al AVE, un proyecto que inició otro gobierno socialista, el de Zapatero. Los socialistas hemos impulsado una agenda social que ha beneficiado a miles de almerienses, a través de los permisos por paternidad, el subsidio a mayores de 52 años o la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de personas dependientes. Durante muchos años, la sociedad demandaba estas y otras iniciativas que tienen sello socialista y que queremos poner en marcha. Y lo vamos a hacer a partir del 28 de abril. Ahora lo tenemos.