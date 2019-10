Ahora más que nunca, nuestro país necesita avanzar y el próximo 10 de noviembre la ciudadanía tendrá la oportunidad de apostar por la única opción que ofrece un proyecto serio para España. Nuestro país tiene retos inmediatos -el Brexit, los aranceles de EEUU o el desafío soberanista- que necesitan un gobierno con plena capacidad de actuación. Pero, además, no podemos dar ni un paso atrás en la recuperación de derechos, ni en cuestiones capitales a medio plazo, como es la transición ecológica. En el PSOE hemos presentado esta semana las medidas más importantes de nuestro programa. La sociedad española no ha terminado de recuperar lo que perdió con la crisis y por ello es urgente, por ejemplo, que las pensiones se actualicen según el IPC, que subamos aún más el salario mínimo interprofesional y que deroguemos los aspectos más lesivos de la reforma laboral. También vamos a ampliar los derechos de los autónomos, reduciendo sus cotizaciones, y apoyaremos el emprendimiento. Además, eliminaremos progresivamente los copagos empezando por los de los pensionistas más vulnerables, tomaremos medidas para reducir drásticamente las listas de espera de la Dependencia, universalizaremos la educación infantil de 0 a 3 años y aseguraremos precios estables y asequibles en el alquiler de viviendas. España necesita un gobierno del PSOE para avanzar y, si hay alguna comunidad que lo necesita especialmente, es Andalucía. Necesitamos un contrapeso al Ejecutivo de Moreno Bonilla, que está gobernando esta tierra con insolidaridad y pensando en los de siempre, en los que más tienen. Las grandes riquezas han sido, de hecho, las únicas beneficiadas por la bajada de impuestos de 2019 y lo volverán a ser en 2020, según el proyecto de presupuestos que hemos empezado a conocer en las últimas horas. En Andalucía, el Gobierno de PP y Cs no ha tomado ni una sola medida social en los diez meses que lleva al mando. En la provincia de Almería no han abierto ni un solo centro educativo; al contrario, han cerrado más de 60 aulas y un colegio entero, el de Tahal. Tampoco han sido capaces de abrir el Hospital Materno-Infantil, que ya debería estar en marcha.

Ahora vendrán, eso sí, con grandes anuncios para 2020, aprovechando la coyuntura preelectoral, aunque sabemos en qué quedarán esas promesas: en nada, como en nada han quedado las que nos hicieron para 2019.