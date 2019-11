Algunos ciudadanos pueden estar tentados de quedarse en casa el próximo 10-N, enfadados por una repetición electoral que no entienden. Y efectivamente, es difícil de entender. El bloqueo que padeció el PSOE fue doble: vino de una izquierda a la que no le importaban las políticas, sino los sillones, y que rechazó hasta en cinco ocasiones un acuerdo; y de una derecha irresponsable, que se negó a permitir que un nuevo gobierno echara a andar, pese a que no podía ofrecer ninguna alternativa.

Los socialistas nunca quisimos una repetición electoral porque ya habíamos ganado en abril, pero creemos que esta nueva cita puede terminar siendo una oportunidad: la de conseguir un gobierno progresista, fuerte y estable, que construya el país que desea la mayoría social. En caso contrario, si las derechas suman, tendremos en España doble ración de lo que estamos viviendo en Andalucía con el pacto a tres bandas entre PP, Cs y Vox.

Los españoles quieren darle continuidad a la acción de gobierno de Pedro Sánchez. Así lo dijeron en abril, cuando aprobaron, con su voto, medidas como la subida del Salario Mínimo y de las pensiones. Los almerienses también validaron con su voto la acción de un gobierno que ha vuelto a poner a Almería en el mapa, tras los siete años de maltrato del PP.

Almería está hoy mucho mejor que hace un año. Con Sánchez en el gobierno, se han reactivado las obras del AVE, pasando de los cero euros que llegaron con el PP a recibir, sólo en 2019, una inversión histórica de más de 600 millones de euros, que harán posible que la alta velocidad llegue a Almería en 2023. El Gobierno de Sánchez también ha recuperado la construcción de la línea eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina, indispensable para acabar con los problemas de suministro que aquejan a Almería. Y, en empleo, nuestra provincia tiene hoy 20.000 parados menos que hace un año, lo que demuestra que el trabajo que se ha hecho desde el gobierno por fortalecer nuestro mercado laboral ha dado sus frutos. Ahora, el reto es mejorar salarios y condiciones de trabajo.

Almería, en definitiva, está mucho mejor que hace un año y para continuar en esa línea, hace falta que el próximo día 10 el PSOE vuelva a obtener el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Necesitamos un gobierno fuerte y, ahora sí, es el momento de conseguirlo votando, votando progresista, votando al PSOE.