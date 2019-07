Ajoblanco de la bodeguilla

Se miga el pan, y se majan unos ajos, y almendras (los ajos pocos) incorporándolo muy bien con azeite. Deslíese con agua, y se echa sobre el pan menudo, y un poco de vinagre, y se sazona de sal." Esta es la receta más antigua que he encontrado del ajo blanco. Está en el libro "El cocinero religioso", un manuscrito sin fecha encontrado en Pamplona y recuperado en 1990 por la editorial Val de Onsera. Lo firmaba Antonio Salsete (un evidente seudónimo) y no tiene fecha, aunque se calcula que el original data del siglo XVII. Lo traigo aquí para mostrar la antigüedad del ajo blanco (escrito así en el citado libro), muy anterior a los actuales gazpachos basados en el tomate, que no aparecen en la literatura gastronómica española hasta mediado el siglo XIX. Y también para que se nos meta en la cabeza que al ajoblanco no lleva leche, como la mayoría de los mejunjes que nos endiñan en las barras y mesas de nuestra ínclita hostelería. Y encima lo suelen hacer con aceite de girasol y con poquita almendra, seguramente porque es más cara que el pan y la leche. Un muy conocido cocinero local me envió en una ocasión su receta de ajoblanco, que llevaba un litro de leche para cien gramos de almendra. Son la leche, nuestros chefes. Por contra, el ajoblanco que hacen en un modesto y antiguo bar como es la Bodeguilla La Contraviesa (calle de Trajano, 16) es ejemplar: se paladea la almendra y el buen aceite de oliva virgen extra de La Almazara de Canjáyar; y el punto de sal y vinagre es perfecto. No tengo su receta, pero imagino que sigue el canon, o sea doble cantidad de almendra que de pan (triple si es pan seco), el agua justa para permitir el majado y finura en el punto de sal y vinagre. Un detalle no habitual: dejan algunas almendras sin mondar, lo que oscurece un tanto el color, pero aporta un plus de sabor muy interesante.

Hoy se hacen por todo el mundo versiones del ajoblanco partiendo del gazpacho, que es como nuestra salsa pero disuelto con bastante agua. El primero, como en tantas cosas, fue Ferrán Adriá que en 1992 lo hizo con almendras tiernas (allozas), sin pan y con la textura cremosa de nuestra salsa, para la comida de la Real Academia Española de Gastronomía. Fue un pelotazo. Ahora que hasta Dani García se dedica a promocionar el aceite de girasol, defendamos nuestro ajoblanco, con el mejor aceite de oliva y mucha almendra.