Ajonjolí y adormidera

Las reformas educativas se suceden en España sin estabilidad alguna, parejas a los cambios gubernamentales, porque del consenso constitucional, nada fácil, que llevó al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, se pasó, en bastante poco tiempo, a un inconveniente disenso educativo, continuado hasta el momento y con escaso remedio próximo. Tal es la razón de que las enseñanzas, de la última reforma, que deben comenzar a impartirse, cuando en el próximo septiembre arranque el nuevo curso escolar, estén siento objeto de controversia y hasta de procedimientos judiciales. La preocupación por lo que debe enseñarse en la escuela -más o menos, el concepto originario del currículo- es un asunto clásico. Aristóteles, hace unos veinticinco siglos, ya adelantaba, en su Política, la falta de acuerdos sustantivos: "No hay acuerdo sobre lo que los jóvenes deben aprender, ni en lo relativo a la virtud ni en cuanto a lo necesario para una vida mejor. Tampoco está claro si la educación debería preocuparse más por la formación del intelecto o del carácter. […] No hay certidumbre alguna sobre si deben practicarse las disciplinas útiles para la vida o las que tienden a la virtud, o las que salen de lo ordinario". Y estas desavenencias persisten o se agudizan hogaño, cuando el debate o la discusión sobre el qué y el cómo enseñar no aciertan en la entidad de los conocimientos imprescindibles, en la educación común obligatoria, que capaciten para un desenvolvimiento, personal y social, satisfactorio y, a ser posible, exitoso. De ahí que Petronio, también más de veinte siglos atrás, en El satiricón, reconociera: «La causa de que nuestros estudiantes lleguen a ser luego maestros ineptos y tontos es que de cuanto ven y oyen en las clases nada les ofrece la imagen de lo que es la vida: todo es para ello, ora piratas emboscados en la costa dispuestos siempre a encadenar cautivos, ora tiranos preparando edictos que obligan a los hijos a decapitar a sus propios padres, ya oráculos que con pretexto de una epidemia ordenan sean inmoladas tres o más vírgenes; montones, en total, de períodos melifluos y rebuscados, actos y palabras espolvoreados, como si dijéramos, de ajonjolí y adormidera». En fin, importa sobremanera acertar con lo que debe enseñarse, pero más difícil todavía resulta ponerse de acuerdo a tal efecto.