Alaphilippe y Nike

El domingo pasado se celebró "la Lieja-Bastoña-Lieja", una carrera ciclista profesional belga que se disputa el último domingo del mes de abril. Es conocida como "La Decana" por ser la más antigua (1892) de las cinco pruebas clásicas conocidas como "monumentos del ciclismo".

El primero que celebró la victoria fue Alaphilippe pero, mira por dónde levantó los brazos antes de tiempo y el que venía detrás lo adelantó y llegó a meta antes que él. Vamos, que se quedó con la miel en los labios.

Ahora vamos con Nike quien dentro de la campaña "You can´t stop us" ("No puedes detenernos") de estos últimos meses, ha presentado un nuevo anuncio, narrado por Megan Rapinoe, capitana de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos. El anuncio muestra valores, emociones y aptitudes del deporte para conseguir que, por muy complicada que sea la situación, siempre se termina encontrando la forma de seguir adelante.

La futbolista, que se ha convertido en toda una líder de masas y en portavoz de la lucha por la igualdad de género, en su locución dice: "Necesitamos continuar reimaginando este mundo y hacerlo mejor", y añade: "Le pido a la gente que sea fuerte en este momento y que no se relaje. Creo que es responsabilidad de todos abogar por el cambio". La razón por la que traigo la noticia del ciclismo es porque en el caso del ciclista está muy claro que "hasta el rabo, todo es toro". Si eso lo trasladamos a la vida diaria, no te puedes dedicar a mirarte el ombligo. En cualquier momento puede surgir la adversidad menos pensada: por ejemplo, una pandemia, unos presupuestos no aprobados, unas cuentas públicas que parecen del Polo Norte: los saldos tiritando. Tan en números rojos que el otro día un amigo no encontraba en Madrid tinta roja por ningún sitio. Y el asunto de Nike lo traigo porque, cuando lo leí en el blog Marketing y Servicios me gustó, ya que nos pone delante de los ojos, y además negro sobre blanco, y no blanco sobre negro como se dice ahora, algo que a fuer de sencillo parece que se nos ha olvidado, y es que sin esfuerzo no se consigue nada. Cada uno por su lado, no se consigue nada. Siendo un espíritu de contradicción, que decía mi abuela, no se consigue nada. Echando abajo todo lo recibido, no se consigue nada. Como se avanza es esforzándose todos los días en hacer lo que te toque lo mejor posible, contagiando ánimo de superación y aunando esfuerzos y voluntades, aprovechando lo bueno de todos, porque todos tenemos alguna cualidad interesante. Lo demás es mosquear al personal y, en román paladino, "jorobar la marrana".