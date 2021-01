Alarma COVID

La situación del COVID en la ciudad de Almería es grave. Los datos actualizados por la Junta de Andalucía de ayer lunes 18 de enero señalan a la capital con una incidencia acumulada de 805 casos, lo que nos sitúa al borde del cierre de todo el comercio no esencial y supondría un revés importantísimo a la economía de la ciudad.

Y es que no ha sido una buena Navidad para el control de la pandemia, pese al mensaje triunfalista del alcalde. El número de casos sigue creciendo y Almería es la única capital de provincia de Andalucía que ha sido preciso cerrar perimetralmente, dado el elevadísimo número de contagios que se están produciendo.

Muchos almerienses me están trasladando cómo viven la pandemia en sus familias y en sus barrios, algo que he comunicado al alcalde. Le he pedido que aplique de forma urgente cuatro medidas muy necesarias. En primer lugar, que se ponga en marcha una campaña informativa agresiva e impactante, en la que se explique con claridad a los almerienses la importancia de adoptar las medidas de distanciamiento y protección que estamos obligados a cumplir para evitar que los casos sigan aumentando.

Que se atienda a las personas sin hogar que vemos en todos los barrios y que duermen en la calle, en una situación de extrema vulnerabilidad para el frío y, especialmente, para el COVID. Que se habilite un dispositivo para regular los flujos de personas que asisten a los mercadillos y que se adopten todas las medidas de protección y garantías para evitar el contagio.

Y, por último, le he pedido que se refuerce la presencia policial en aquellos lugares donde sabemos que se concentran más personas, para garantizar que se cumplan las normas de seguridad frente al COVID.

Quiero trasladar un mensaje claro a todos los almerienses: la situación es extrema y depende de todos nosotros frenar el contagio, cumpliendo las normas de seguridad contra el COVID. Y es por eso que quiero hacer una petición expresa para que

extremen las medidas de precaución. Hay que quedarse en casa el mayor tiempo posible, usar siempre la mascarilla, mantener la distancia social y no olvidar que, mientras no estemos vacunados, el mejor remedio es actuar con responsabilidad y sensatez.

Y, desde luego, quiero enviar un abrazo muy grande a quienes ya habéis sufrido la pérdida de algún familiar o que vivís con inquietud la enfermedad en vuestras casas y a los que tenéis personas hospitalizadas luchando para recuperar la salud. A todos, mucho ánimo.