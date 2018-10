Alarmistas

Hay una oleada de catastrofismo en la derecha. Los tres partidos de derecha que hay en España -por lo pronto: sabe Dios en qué quedará la desintegración del PP- se han instalado en el pesimismo y el alarmismo, y vuelven a decir aquello de o yo o el caos. Ocurrió igual en los años treinta del pasado siglo. Cuando se instauró la II República comenzó -incluso antes- una verdadera guerra social instigada por los terratenientes andaluces y castellanos aliados con los industriales vascos y catalanes contra la izquierda, en especial la CNT. Los sucesos de Castilblanco (1931) y Casasviejas (1933) no fueron sino exponentes del clima de tensión social producido en España por la derecha, secundada por la Iglesia y la Guardia Civil de la época. El episodio está muy estudiado por los especialistas en Historia Contemporánea Española. Véase, por ejemplo, "El Holocausto Español", de Paul Preston, en el que nos ilustra sobre todo esto, y que contiene, no sólo frases, párrafos, incluso páginas enteras que son de plena aplicación a los tiempos que vivimos ¡noventa años después! El alarmismo, el catastrofismo, se alimenta del miedo, de la crianza familiar y de los intereses económicos. El catastrofismo no encuentra más salida que la violencia, pero, miedosa como es la derecha, le gustaría que eso se lo hicieran terceros. De ahí los vivas a la Guardia Civil, cuya actividad se basa en la obediencia a los mandos, incluido el gobierno, y a la Legión, una unidad reconvertida que ya nada tiene que ver con la de aquella época. Y de ahí aquel nefasto "a por ellos" que ya siempre se recordará como una de las páginas negras de la historia reciente junto con los palos a los ancianos catalanes el 1-O. Dicho todo lo cual, hay que puntualizar algunas cosas importantes con la vista puesta en el año electoral que comienza el próximo 2 de diciembre. La primera, que la derecha no tiene por qué alarmarse: el sistema no se va a romper, la propiedad está segura y la Constitución del 78 sigue funcionando, aunque le haga falta reparar sus goteras. La segunda, que la gente ya no está por el miedo ni por la catástrofe. La gente pasa de los alarmistas. Vivimos como podemos, nos informamos, votamos y punto. La gente ya no tiene miedo. Eso es propio de ignorantes. Ahora nos mantenemos informados. Ya no nos come el coco la derecha repitiendo consignas. Eso ya pasó. La vida sigue. Vivamos y dejemos vivir.