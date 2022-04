Alcalde ausente

Quiero aprovechar estas líneas para trasladar mi pésame a las familias y amigos de los dos fallecidos a causa de la caída de la palmera en la avenida Cabo de Gata. Sobre este asunto se han abierto diligencias previas por parte del juzgado, que será quien determine las causas del accidente y, en su caso, las responsabilidades que se hayan podido producir. Desde el PSOE queremos ser muy prudentes, respetar la investigación judicial y estar junto a las familias de las víctimas, pero como grupo de la oposición nuestra obligación es preguntar y, si es posible, obtener respuestas sobre lo ocurrido.

Y esas preguntas por esclarecer los hechos nos lleva a plantearnos una serie de cuestiones, sobre todo, cuando el día del trágico accidente el Ayuntamiento publica un comunicado en el que afirma que habían solicitado información a la empresa adjudicataria de Parques y Jardines sobre el estado de la palmera caída, quien confirmaba que había pasado sus revisiones de mantenimiento y poda con normalidad. Ante estas afirmaciones, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando al día siguiente se inicia una poda masiva de las palmeras de la propia avenida Cabo de Gata.

Tenemos un alcalde que no dirige, que deja que sean las empresas las que gestionen todo lo relacionado con la ciudad. No en vano, cada año salen del bolsillo de los almerienses más de ocho millones de euros sólo para el mantenimiento de parques y jardines, que el alcalde no controla.

Desde el PSOE venimos denunciando problemas desde hace mucho tiempo en relación a la gestión que se hace del mantenimiento de esta ciudad. Tenemos registrados decenas de denuncias al respecto y seguimos sin respuestas. Además, los representantes vecinales afirman haber solicitado en muchas ocasiones al equipo de Gobierno la inspección de las palmeras de la Avenida Cabo de Gata y del Paseo Marítimo. Cuestiones a las que no da respuesta el alcalde.

Los almerienses están cansados de la estrategia del PP de confrontar con el Gobierno de España y de que el alcalde utilice el ayuntamiento como trampolín de ascenso, cuando lo que debería es centrarse en las necesidades de nuestra ciudad, que son muchas, y dedicar su tiempo a atender a los vecinos y a los barrios, que es para lo que fue elegido en las pasadas municipales. Es una realidad que constatamos día a día que Almería no funciona porque tenemos un alcalde ausente y así no podemos avanzar.