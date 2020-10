Alguien que nos conoce

Nuestra vecina Ismahane Elouafi acaba de ser nombrada jefa científica de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (para los amigos, FAO). Decimos vecina porque es natural de Marruecos, concretamente de Yusufía. Y aunque este pueblecico está a más de novecientos kilómetros de la Puerta de Purchena, está más cerca que, un poner, Cangas del Morrazo que está a más de mil y nadie dirá que esos galleguiños no son vecinos nuestros. A lo que íbamos, por lo que traemos a colación a esta señora es porque, amén de ser una científica de prestigio mundial, es una buena amiga de Almería. Juzguen ustedes por sus declaraciones en una entrevista en El País: "España tenía un ambiente marginal, Almería, donde se ha hecho un trabajo maravilloso y ahora produce vegetales para toda Europa (…) Almería, que hace unos cuarenta años no tenía nada, ahora tiene instalaciones de empaquetamiento, de distribución, de procesado, todo en un mismo lugar (…) Es una concentración de la cadena de valor de las verduras. Es maravilloso. Yo siempre pongo este ejemplo de cómo no tener nada y cambiar la situación hasta tener algo tan potente como Almería. Es posible. Almería es maravillosa". Ni Lola Gómez Ferrón hablaría mejor de nuestro sistema productivo. Esto lo dice la doctora Elouafi para ejemplificar su visión de cómo erradicar el hambre del mundo, que es la misión principal de su trabajo. Da unos datos muy claros y escandalosos: "Sólo el 7 % de los cultivos de África tienen sistemas de riego. En Asia son el 50 %. ¿Por qué no se llevan sistemas de riego a África". Y ahí es donde encaja Almería como ejemplo práctico y fácilmente visible (se ve hasta desde los satélites, artificiales, claro, desde la Luna no se ve). Volviendo a la pregunta de por qué no se ponen en regadío los cultivos africanos, ¿alguien se atreve a responderla? ¿Algún político, algún economista, algún futurólogo? Desde luego, el mercado no parece dispuesto a mejorar la situación de los productores agrícolas, sino a seguir explotándolos en beneficio de las grandes compañías monopolísticas. El problema, una vez más, es de justicia. Y al menos hasta ahora, economía y justicia han demostrado no ser demasiado compatibles. Sería bueno que alguna institución almeriense invitara a dar aquí a dar una conferencia a la doctora Elouafi, siquiera para subirnos la moral. Que falta nos hace