Alhama y su entorno

Con su permiso señor Duque de Maqueda, porque soy consciente de que me estoy adentrando en tierras de su señorío, o tal vez sería más correcto solicitar el permiso a Yahya el Nayar, que fue el dueño de la taha de Marchena, hasta que el rey Don Fernando se cabreó con él un día, por un mal entendido para conquistar Almería, y le quitó la taha, dándosela a Don Gutierre de Cárdenas, duque de Maqueda, como señorío, por la gran ayuda que le había prestado en la conquista de Granada. Y es que todo el valle del Andarax, por la abundancia de agua de su río, la riqueza de su tierra y el clima fue el paraíso para los musulmanes españoles, donde cultivaron con mimo toda clase de frutales y de sus gusanos salió la seda más pura y suave de Al Andalus, dada la calidad de las hojas de las moreras que se criaban en la zona. Esta taha estuvo formada en la época nazarí por los pueblos o alquerías de Alhabia, Alhama, Alicún, Alsodux, Bentarique, Huécija, Íllar, Instinción, Rágol y Terque y en un momento determinado se incorporó Santa Cruz de Marchena, que por cierto es el único que conserva el apellido de la taha.

Alhama sin duda la fundaron los romanos, a pesar de los pocos restos que se han encontrado en esta zona que así lo atestigüen, porque en todos los manantiales de aguas termales que hay en España, los romanos fundaron un asentamiento de mayor o menor importancia. Por otro lado Alhama estaba situada en el itinerario Antonino que salía de Urci (Pechina) y seguía por la carretera de Alicún hasta Turaniana (Roquetas) lo que hace suponer que sus aguas termales no pasaron desapercibidas.

Esta semana pasada he visitado prácticamente toda la taha de Marchena, acompañado de dos buenos amigos. Los viajes deben hacerse siempre con alguien con quien se puedan compartir sensaciones, paisaje, historia y naturalmente mesa y mantel, porque en estas tierras aún se conservan muchos guisos a la antigua usanza, como son los pucheros de hinojos, la sobrehúsa, que prácticamente es desconocida para la gente joven y no tan joven y la carne en ajillo o la fritada de conejo de Alhama y no se olviden de traerse unas "rosquillas de Alhama" que siempre serán bien recibidas por amigos y nietos. Alhama está situada al pie de la sierra de Gádor en su cara oriental y sus laderas resultan frondosas y a la vez escarpadas, aunque durante muchos años se le haya conocido como Alhama la Seca, pero es porque el terremoto de 1522 taponó un manantial y durante bastantes años sus tierras y sus gentes tuvieron sed.

Desde la segunda mitad del siglo XIX Alhama ha estado íntimamente unida a Nicolás Salmerón que fue el primer Presidente de la Primera República, aunque su mandato no llegó a dos meses. Pero claro, pocos son los pueblos que pueden presumir de tener un hijo con un cargo tan alto. Yo reconozco que no es santo de mi devoción. Durante sus primeros años en la política no mostró con claridad su tendencia, por lo que se le criticó y aún se le critica. Sus relaciones con la iglesia no estuvieron claras, pues si en Castellón pedía respeto para ella, en Almería la atacaba ferozmente, culpándola de todos los males de España. Sí que soy gran admirador del alhameño José Artés de Arcos, hombre emprendedor, inventor y empresario que levantó en Cataluña un gran complejo industrial.

No abandone Alhama sin haber visitado La Puente. Se trata de un impresionante puente de 26 m. de alto situado en el antiguo Camino de las Fundiciones Reales.

Todos estos pueblos del medio Andarax en los dos últimos siglos han cambiado varias veces sus cultivos y forma de vida, adaptándose a trabajos distintos para sobrevivir. Del cultivo de los morales pasaron a la minería, que tuvo su mayor apogeo en el siglo XIX y muy al final de este siglo los campos se vieron cubiertos de parrales de la célebre uva de Ohanes. El Ayuntamiento ha querido perpetuar esta actividad con un monumento al que llaman "la emporronadora" materializado en un broce con una mujer y un barril de uva, donde va colocando con delicadeza los racimos, para que las uvas lleguen en las mejores condiciones a las mesas más exigentes de todo el mundo y cuando a mitad del siglo XX decayó el comercio de la uva, sus bancales se plantaron de naranjos. Lo último son los invernaderos, que aunque destrozan el paisaje, están generando riqueza nuevamente.

Alhama ahora es la capital del antiguo señorío, pero no siempre fue así. En época musulmana la capitalidad de la taha estuvo cerca de Huécija, concretamente en el cercano cerro de Marchena. Fue en 1492 cuando los Reyes Católicos dieron estas tierras a Don Gutierre Cárdenas por la inestimable ayuda que le había prestado para conquistar Granada, y a partir de este momento la alquería de Huécija se convirtió en villa y en la capital del señorío. Vale la pena desplazarse a Huécija, que está a tiro de piedra, para poder contemplar de cerca la impresionante torre de la iglesia del antiguo convento, que fue destruido durante la rebelión de los moriscos de 1568. De hecho esta torre-fuerte es lo único que se salvó. La actual iglesia es del siglo XVIII, pero vale la pena verla. En la torre a media altura está el escudo en piedra de Don Gutierre. La riqueza que atesoraba esta iglesia, incluido el monumental retablo del altar mayor, desapareció en la desmemoria de 1936. ¡Qué casualidad!