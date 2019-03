Alita: una auténtica obra de arte

Ainnovación; quizá sea el vocablo que mejor define a la última obra cinematográfica de Robert Rodríguez y James Cameron.

La tecnología, utilizada para la creación de este filme, da lugar a un auténtico espectáculo de ciencia ficción y fantasía repleto de emoción, con cuidados y sofisticados ingredientes y alusiones al género manga.

Sinceramente, hará las delicias de aquel público que incluso haya experimentado la esencia de videojuegos como Tekken, Megaman, Sonic, Street of rage, Dragon Ball, etc.

Me ha recordado, igualmente, muchísimo a aquellas bases argumentales de ciertos videojuegos, sobre todo de los años 90, en los que había que derrotar a un determinado "boss" superior que todo lo intuía, sentía, observaba y controlaba.

De hecho, curiosamente, esta idea básica forma cierta parte de la esencia de una de mis obras literarias.

Más precisa y particularmente, me ha recordado a "Megaman" en este sentido; un personaje de Capcom, conocido en Japón como "Rockman", creado por Akira Kitamura en 1987, que ha ido saltando hacia una amplia gama de plataformas.

Saga que descubrí gracias a la PS1, tanto en 2D como en 3D, y que recuerdo con sumo cariño a lo largo de mi infancia y adolescencia.

Con "Alita" (GUNNM) se transforma y traslada vertiginosamente el concepto manga, para dar lugar a un original e increíble espectáculo audiovisual en el que los efectos especiales, la acción, la fotografía y la caracterización brillan hasta términos inesperados.

La única pega podría aparecer en aquellos a los que no les agrade el manga ni el cine de ciencia ficción futurista.

Es cierto que, en cuanto a una de las escenas, me ha recordado a cierta película rodada en 1997 (por no sacar "spoilers" a través de esta columna), que, precisamente, fue escrita y dirigida por el mismo James Cameron - curioso -.

De igual forma, he podido escuchar los típicos comentarios de "le falta algo de sangre a esto", "la han adaptado muy 'light'", "está castrada para todos los públicos", etc.

No obstante, no se puede ni debe dudar de la inmensa capacidad que tiene James Cameron para hacernos vivir "magia" en las salas de cine; un perfecto visionario cinematográfico que no deja descanso para un público cada vez más avanzado. Así que, lo dicho: disfruten de esta obra maestra y déjense llevar por su descomunal grado de creatividad.

Bienvenidos al futuro...