Almería 2-0 Écija

No, no me he equivocado de rival al hacer la porra, aunque todos firmaríamos este resultado esta noche. Un 2-0 que devolviera a la Unión Deportiva Almería a Primera División y que desatara la fiesta en la ciudad. Estoy convecido de que va a pasar.

El partido al que les cito tuvo lugar en verano de 1996. Fue un homenaje del Almería Club de Fútbol a su afición tras haberse salvado agónicamente en el Bernabéu ante el Castilla: a las 19:00 un Almería-Écija y a las 21:00 un Madrid-Betis. Curiosamente, fueron los últimos servicios prestados por Gordillo al fútbol (entonces en el Écija) y de Míchel en España (emprendía su andadura en México). 2-0 para los rojiblancos, con doblete de Milinkovic; 2-3 para los béticos.

¿Por qué traigo este partido a colacción? Hay choques que nunca se olvidan. Por ejemplo, mi primer ascenso. Un Almería 6-0 Baza, el mismo día que el Madrid perdía la primera liga en Tenerife. Éste 2-0 en partido veraniego, tampoco se me va a olvidar. Fui con mi tito Paco, el mismo que hoy va a llevar a mi peque al fútbol. Al final, el fútbol es sentimiento, es emoción y es una forma de unión familiar. Toda mi vida he ido con mi padre al Municipal, a Preferencia. Y era un milagro que volviéramos en moto porque siempre se dejaba las llaves puestas. Los nervios prepartido, ya se sabe.

Hoy sábado no podemos estar ni el uno ni el otro. Hemos seguido fielmente al Almería en todas las categorías inferiores, pero el trabajo manda. Sin embargo, el último en cantar el ‘Almería nunca se rinde’, Mario, allí estará animando con su bufanda, la misma que llevaba yo en aquel Almería-Écija. Y con la misma compañía que llevaba yo esa tarde. Entonces celebramos una permanencia, ojalá hoy haya un ascenso de por medio. Tito, no olvides el carrete de la cámara de fotos.