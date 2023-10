Nada me puede producir más alegría que comprobar que las empresas almerienses vuelven de Fruit Attraction, la feria agroalimentaria más importante de Europa, con la satisfacción de haber hecho negocio porque, como hemos dicho siempre desde el Ayuntamiento, si a nuestra agricultura le va bien, a Almería le va bien también. El prestigio mundial de nuestro campo es indudable, pero en tiempos de inestabilidad política y económica como los que vivimos hay que tentarse la ropa, por eso escuchar de viva voz a los protagonistas mostrarse satisfechos de lo acontecido en Fruit Attraction no puede ser más tranquilizador. En el Ayuntamiento tenemos un compromiso rotundo con la locomotora económica de Almería y, dentro de las estrechas competencias que nos conciernen, ese apoyo se traduce en cercanía, compromiso e inversiones reales. Ejemplo: antes de que finalice este año, pondremos en marcha los trabajos para iluminar los caminos rurales de titularidad municipal del Paraje Guillén, en La Cañada, donde sólo en la primera fase vamos a invertir más de 213.000 euros para instalar 105 puntos de luz. Dimos nuestra palabra a los vecinos y respondemos, tal y como nos comprometimos. En total, el proyecto afecta a más de 3.000 metros lineales y a una zona superior a las 100 hectáreas de invernadero. Pero no nos vamos a quedar ahí, ya que esta actuación también llegará a Paraje Ferris y Paraje Trafaliñas, fruto de la excelente colaboración que mantenemos con la Diputación. En suma, el proyecto integral con todas las fases contempla más de 300 luminarias en más de ocho kilómetros de extensión de caminos rurales. Y seguiremos. Almería tiene ambición porque tiene potencial para seguir asumiendo retos. Y no existe mejor escenario que nuestra ciudad para celebrar ‘Vestial2023’, el primer Congreso de Gastronomía Verde, que va a tener lugar los días 29 y 30 de octubre en El Toyo. Mesas redondas, encuentros, talleres, catas, showcookings…, en un evento que nos convierte en referente de la gastronomìa ligada a la agricultura de kilómetro 0. Dos grandes noticias que ojalá vayan acompañadas de una campaña con precios justos para nuestros agricultores.