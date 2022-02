La Almería del 'Gladys'

Recuierdo cuando los viernes por la tarde, nada más salir del colegio, iba a El Paseo. Era un ritual con mi familia dar una vuelta por aquel suelo de mármol de color rojiblanco. En esa época acudía como si fuese el último a tomarme un buen bollo de chocolate de la pastelería 'Capri' (las "secuelas" a la vista están). Era la recompensa de la semana. Me viene a la memoria el canto de los pájaros del gran árbol centenario y el bullicio que había. El tiempo ha pasado y ahora, si usted pasea por esta emblemática zona, a veces aparece la paja rodando como si fuese el desierto de Tabernas. No es normal que la principal avenida de la ciudad esté muerta. Ya no hay comercios. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está el que fue buque insignia de Almería? Caminar por esta arteria principal era como un partido de Rafa Nadal, recorrer de arriba a abajo la calle buscando ropa con mi madre (aunque he de confesar que veces era terrible) y caminar esquivando al gentío ansioso de vida. Ya no hay ambiente y tampoco bares, bueno alguna cafetería sí hay, pero cierran a las once de la noche, lo normal 'saecio'. Miren, si tiene tiempo busquen en el archivo de RTVE la Almería de los 80. Qué nostalgia y envidia. Es que imagínense un crucero o un vuelo que llega del algún remoto lugar (porque el AVE está visto que no) y lo que sentirán esos pobres turistas al toparse con un paseo "cerrado". Pudo convertirse en la famosa Larios de Málaga, pero no han querido cuidarla.

Terrazas con nuestras tapas y tiendas, es lo único que pido para que no me digan esos catalanes, gallegos o ingleses lo aburrido que resulta esto. Lo mejor de todo, ese carril-bici-peatonal, que no sé cómo llamarlo ¿Ustedes le ven utilidad? ¿Resulta necesario en un lugar donde los domingos por la tarde parece una ciudad fantasma? Pero, ojo, que también tenemos la culpa los almerienses. Una de las tradiciones más bonitas que hay en la ciudad es visitar el mercado los sábados por la mañana y pasarse luego a tomar unas cañas. Pero ahora, después de eso, poco más se puede hacer, ahí muere el fin de semana. A lo mejor es que la actividad ocio-cultural-hostelera en el centro de la ciudad no merece la pena. Don Ramón, señor alcalde, dé más oportunidades al comercio local para que El Paseo sea una referencia en nuestra autonomía. Echen un vistazo desde el gran edifico de Unicaja hacia abajo ¿Qué ven? Absolutamente nada. Ayuden a que los arrendatarios no cobren los locales como si fuese la calle Serrano de Madrid. Ahora me tengo que ir a eso magníficos centros comerciales de la ciudad para comprarme un simple vaquero. Me parecen la repera, pero yo quiero seguir paseando por mi ciudad.

Al final uno añora lo que tuvo y eso viene por una simple caña en el 'Gladys' con esas ricas patatas fritas que te ponían de aperitivo. Cuiden la ciudad señores concejales y cuidémosla.