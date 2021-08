Almería en Málaga

El Ayuntamiento de Adra no para de darnos buenas noticias gastronómicas. La semana pasada anunció que iba a sacar a concurso varios puestos del Mercado Municipal para restauración y similares, y ahora comunica que van a montar en el puerto una zona de ocio y restauración siguiendo la pauta del Muelle Uno malagueño. Ya se entiende que no será del tamaño del espectacular espacio de Málaga, cuya población es veinticuatro veces la de Adra y su afluencia de turistas es de las mayores de España y del mundo. Pero es bueno tomar un referente como el de Muelle Uno, que lleva diez años funcionando con éxito. Una de las claves fue la instalación, casi al principio, de un gran restaurante como JCG, que obtuvo la estrella Michelin a los pocos meses de abrir en el Muelle Uno. José Carlos García, siendo muy jovencito, ya consiguió en 2002 una estrella para el Café de París que había fundado su padre en los ochenta. Y esta estrella del JCG sirvió de locomotora para la zona. Y así, no solo hay franquicias, como en tantos espacios similares, sino unos cuantos locales de calidad gastronómica. En total, entre hostelería y comercios (de lujo algunos) hay más de cuarenta negocios.

Adra, ya digo, no tiene que emular esa cifra, pero si puede buscar una calidad similar. Mimbres hay. De hecho, un restaurante almeriense se ha instalado en la capital malagueña con notable éxito de crítica y de público. Se trata de La Costa, que ha puesto un local dentro del espacio "Gourmet Experience" en El Corte Inglés de la avenida de Andalucía, en pleno centro de Málaga. En ese espacio hay ocho "rincones" de variada oferta gastronómica, todas de calidad, entre las que la crítica local ha destacado el de La Costa, que se llama "La Boutique de José Álvarez". Abrió justo antes de la pandemia y tuvo que cerrar; ahora por fin está a pleno rendimiento. Tiene cinco mesas y una barra en la que el cocinero emplata directamente a cada cliente algunas de las tapas y raciones que con tanto éxito ofrecen en la casa madre de El Ejido. La oferta de vinos, cócteles y vermús es de calidad acorde con la estupenda comida. José Álvarez no se conforma con tener la estrella Michelin más antigua de Andalucía, y este "corner" en Málaga pretende que sea solo el inicio de una presencia mayor y sostenida en la capital de la Costa del Sol. La calidad tiene su premio.