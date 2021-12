Almería se aleja cada vez más de su Universidad

Por fin se ha vuelto a llenar el campus universitario de Almería de vida. Los estudiantes hemos vuelto a las aulas y todo se parece un poco más a la situación que teníamos antes de que llegara la pandemia.

Con la vuelta a la presencialidad total han aparecido de nuevo problemas que parecían olvidades pero que siguen sin resolverse, uno de ellos y que preocupa mucho a los estudiantes es el transporte público urbano y metropolitano. En el transporte parece que el COVID-19 no existe, los autobuses de la capital van fletados hasta reventar y es imposible guardar distancia de seguridad e interpersonal y mucho menos tener un trayecto cómodo. Además, la frecuencia de las líneas y los refuerzos que deberían ponerse dejan mucho que desear. A diario vemos como compañeros llegan tarde a clase porque el bus anterior ha pasado lleno y no podía subir a más gente o como la línea que suelen usar tiene una frecuencia de hasta 20 minutos y por tanto provoca que sea imposible llegar a puntual a la universidad. El Alcalde de Almería sigue demostrando que no gobierna para los estudiantes de la UAL.

El problema se acentúa cuando el estudiante viene de un pueblo. Hay universitarios que tardan en autobús más del doble de tiempo que si hicieran el trayecto en un vehículo particular, y eso siempre y cuando haya autobuses porque hay localidades que solo cuentan con uno o dos buses al día y los estudiantes que se desplazan a la UAL tienen que echar varias horas muertas esperando el siguiente autobús que les lleve a casa.

Choca el discurso del gobierno andaluz contra la despoblación del mundo rural y como no dota de recursos suficientes en materia de transporte a los pueblos y ello provoca que, aún sin quererlo, a muchos jóvenes no les quede más remedio que mudarse a la capital durante el curso.

Almería necesita que se mejoren sus comunicaciones aéreas y ferroviarias, necesitamos un mejor transporte metropolitano hacia la universidad y que este transporte llegue a toda la provincia y necesitamos un transporte urbano que evite las aglomeraciones y problemas que sufren los estudiantes. Las administraciones deben tomar cuenta de nuestras necesidades.

Almería está ubicada geográficamente en el sureste español, ocupamos un rinconcito en la esquina inferior derecha del mapa; pero en la agenda política ni estamos ubicados en materia de transporte, salvo cuando hay elecciones.