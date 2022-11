Almería apuesta por el cine

La celebración estos días de la XXI edición del Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL 2022, vuelve a poner de manifiesto que apostar por el cine es apostar por una industria que no sólo crea empleo y riqueza, sino que también es una excelente plataforma de promoción turística para Almería. Una apuesta de futuro en la que la Diputación de Almería, y su presidente Javier Aureliano García, están jugando un papel determinante y con la que el Ayuntamiento colabora decididamente, compartiendo el objetivo de hacer del cine una industria más de Almería. Para este año, el certamen cuenta con el lujo de actrices de la categoría de Aitana Sánchez Gijón, Elena Anaya y María de Medeiros, que van a dar brillo con sus respectivas estrellas a nuestro Paseo de la Fama, en pleno centro de Almería. Pero al margen del indudable eco cultural y artístico que supone este Festival, la labor de promoción y captación que desarrollamos a lo largo del año se está traduciendo en unos magníficos resultados, como demuestra el dato de que a lo largo de 2022 se han rodado ya 62 producciones en alguno de los increíbles espacios naturales de nuestra provincia, lo que supone un 24% más que el pasado año. Las calles y barrios de Almería han servido de escenario a una veintena de filmaciones en los últimos meses, y hemos cerrado, a través de la empresa municipal Almería Turística, dos convenios de colaboración para la exención de las tasas municipales correspondientes a los permisos de los rodajes. Desde el Ayuntamiento colaboramos a formar a profesionales del cine con talleres sobre producción, realización, bandas sonoras o maquillaje, impartidos por profesionales de prestigio y gran experiencia en nuestra Casa del Cine. Queremos que se ruede mucho en Almería y también queremos que se corra la voz de que rodar en Almería es más rápido, más fácil y además más hermoso, porque nosotros ponemos una luz natural maravillosa y diferente, que no la pueden conseguir los mejores equipos de iluminación. Y es que los Festivales de cine no solo sirven para ayudar a que la gente llene los cines. Apostar por llenar los cines es ayudar a llenar también nuestros hoteles, nuestros bares, nuestros restaurantes, nuestras tiendas y nuestras calles. Porque en Almería el cine no sólo es arte, entretenimiento o memoria sentimental. Es también empleo, crecimiento, riqueza y futuro.