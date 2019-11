Para que Almería avance

En los once meses de gobierno de PP y Cs en Andalucía, los servicios públicos se han deteriorado a pasos de gigante. En materia sanitaria, pese a los planes de choque, las listas de espera han aumentado y, en educación, el primer curso de PP y Cs ha traído consigo la supresión de unidades educativas por toda Andalucía. A esto hay que sumarle el atasco en la dependencia y el caos generalizado que reina en cualquier ámbito en el que la Junta tenga competencias. Todo esto no es casualidad, sino la consecuencia de aplicar unos presupuestos, los de 2019, que ya dijimos que no iban a servir para solucionar las necesidades de Andalucía. De aquellos polvos, estos lodos, pero lo peor es que el Gobierno andaluz persevera. Las cuentas que han presentado para 2020 adolecen de los mismos problemas: sube la presión fiscal a las clases medias y trabajadoras, bajan los impuestos a los muy ricos, se frena la creación de empleo y se castiga a los servicios públicos. En Almería, a estas cuestiones hay que sumarle el abandono del tejido productivo y el olvido de proyectos clave.

Por estos motivos, el PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos, así como enmiendas parciales, que, en el caso de las que atañen a Almería, suman 150 millones de euros.

Entre otras cuestiones, los socialistas hemos reclamado un plan de empleo para Almería, una iniciativa territorial integrada en torno al agua y la energía, la mejora del suministro energético en el Andarax y Nacimiento, el nuevo acceso a Almería desde Viator, el vial intermedio del Poniente y la conexión de la A7 con el Puerto de Garrucha. También pedimos un plan 'renove' de invernaderos, apoyar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, la gestión de restos vegetales y una nueva desaladora para el Bajo Almanzora. En materia sanitaria, es urgente un nuevo centro de atención primaria en Huércal-Overa, culminar la inversión programada en Torrecárdenas, ampliar el Hospital de Poniente e incluir el dinero necesario para el futuro hospital de Roquetas. Asimismo, hemos presentado enmiendas por valor de 19,3 millones de euros para la mejora y construcción de centros educativos. Esperamos que salgan adelante. El PP y Cs tienen en su mano rectificar su caótica gestión y aprobar unas cuentas justas, que de verdad beneficien a Andalucía y a los andaluces.